В Омске повар вонзил нож в грудь пьяного посетителя кафе

В Омске повар набросился с ножом на посетителя кафе, потому что тот надоедал окружающим и вёл себя развязно. Об этом рассказали в областном УМВД.

Как установило следствие, 37-летний мужчина пришёл отдохнуть в кафе гостиницы на улице 70 лет Октября. Изрядно выпив, он начал приставать к гостям и сотрудникам заведения. Повар вышел из себя и вступил с ним в перепалку. Конфликт продолжился на улице. Работник кафе один раз ударил оппонента ножом в грудь.

"Оперативники задержали работника кафе — 55-летнего жителя Кировского округа. Ранее он был судим за кражу, грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью. Полицейскими изъято орудие преступления — нож", — уточнили в МВД.

Пострадавшего доставили в реанимацию с проникающим колото-резаным ранением груди, задержанному грозит до десяти лет лишения свободы по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".