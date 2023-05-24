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Опубликовано 24 мая 2023, 18:59

Законопроект о запрете смены пола без операции планируют внести в Госдуму 25 мая

Законопроект о запрете смены пола без проведения операции внесут на рассмотрение депутатов 25 мая. Об этом заявила пресс-служба нижней палаты парламента.

"Подготовлен и завтра будет внесён межфракционный законопроект о запрете смены пола без проведения хирургической операции. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы, первый заместитель руководителя фракции партии "Новые люди" Владислав Даванков на заседании Совета Государственной думы", — сказано в заявлении на сайте Госдумы.

Председатель ГД Вячеслав Володин поддержал внесение этой инициативы и предложение Даванкова всем депутатам подписать законопроект. Так как позиции Минздрава по данному вопросу нет, то Володин призвал пригласить представителей ведомства на рассмотрение законопроекта в первом чтении.

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В апреле стало известно, что Минюст намерен исключить возможность менять пол в российском паспорте. В нашем законодательстве ещё в 1997 году закрепили допустимость изменения пола, но в то время тон в формировании норм задавали различные международные организации. Сегодня пришло время отказаться от этой практики, считают в министерстве.

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LIFE / Владимир Суворов

Никита Осипов
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