Законопроект о запрете смены пола без операции планируют внести в Госдуму 25 мая
Законопроект о запрете смены пола без проведения операции внесут на рассмотрение депутатов 25 мая. Об этом заявила пресс-служба нижней палаты парламента.
"Подготовлен и завтра будет внесён межфракционный законопроект о запрете смены пола без проведения хирургической операции. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы, первый заместитель руководителя фракции партии "Новые люди" Владислав Даванков на заседании Совета Государственной думы", — сказано в заявлении на сайте Госдумы.
Председатель ГД Вячеслав Володин поддержал внесение этой инициативы и предложение Даванкова всем депутатам подписать законопроект. Так как позиции Минздрава по данному вопросу нет, то Володин призвал пригласить представителей ведомства на рассмотрение законопроекта в первом чтении.
В апреле стало известно, что Минюст намерен исключить возможность менять пол в российском паспорте. В нашем законодательстве ещё в 1997 году закрепили допустимость изменения пола, но в то время тон в формировании норм задавали различные международные организации. Сегодня пришло время отказаться от этой практики, считают в министерстве.
LIFE / Владимир Суворов