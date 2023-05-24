Законопроект о запрете смены пола без операции планируют внести в Госдуму 25 мая

Законопроект о запрете смены пола без проведения операции внесут на рассмотрение депутатов 25 мая. Об этом заявила пресс-служба нижней палаты парламента.

"Подготовлен и завтра будет внесён межфракционный законопроект о запрете смены пола без проведения хирургической операции. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы, первый заместитель руководителя фракции партии "Новые люди" Владислав Даванков на заседании Совета Государственной думы", — сказано в заявлении на сайте Госдумы.

Председатель ГД Вячеслав Володин поддержал внесение этой инициативы и предложение Даванкова всем депутатам подписать законопроект. Так как позиции Минздрава по данному вопросу нет, то Володин призвал пригласить представителей ведомства на рассмотрение законопроекта в первом чтении.