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10 мая, 12:39

Министр юстиции предложил отправлять на лечение граждан, желающих сменить пол

В Минюсте анонсировали законопроект о запрете смены пола в паспорте

Законопроект о запрете смены пола в паспорте российского гражданина в данный момент находится на стадии обсуждения. Об этом в среду, 10 мая, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко, выступая на Молодёжном юридическом форуме в Петербурге.

По словам главы ведомства, разработчики документа стараются учесть все проблемные аспекты, как юридические, так и медицинские.

"Но на мой взгляд… я бы предложил взять курс, чтобы лечить этих людей, но не в сторону того, чтобы они меняли пол. А в сторону того, чтобы они налаживали своё психологическое состояние. И возвращались, как говорится, к своей природе", добавил Чуйченко.

Историк Якеменко: Отмена смены пола в паспорте — элемент противостояния Западу

Историк Якеменко: Отмена смены пола в паспорте — элемент противостояния Западу

Ещё в апреле стало известно, что Минюст намерен исключить возможность менять пол в российском паспорте. В нашем законодательстве ещё в 1997 году закрепили допустимость изменения пола, но в то время тон в формировании норм задавали различные международные организации. Сегодня пришло время отказаться от этой практики, убеждены в министерстве.

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Марина Калегина
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