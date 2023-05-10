Министр юстиции предложил отправлять на лечение граждан, желающих сменить пол

Законопроект о запрете смены пола в паспорте российского гражданина в данный момент находится на стадии обсуждения. Об этом в среду, 10 мая, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко, выступая на Молодёжном юридическом форуме в Петербурге.

По словам главы ведомства, разработчики документа стараются учесть все проблемные аспекты, как юридические, так и медицинские.

"Но на мой взгляд… я бы предложил взять курс, чтобы лечить этих людей, но не в сторону того, чтобы они меняли пол. А в сторону того, чтобы они налаживали своё психологическое состояние. И возвращались, как говорится, к своей природе", — добавил Чуйченко.