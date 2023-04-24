Историк Якеменко: Отмена смены пола в паспорте — элемент противостояния Западу
Отмена возможности смены пола в паспорте имела бы огромное значение в контексте жёсткого противостояния России и Запада. Таким мнением поделился в своём телеграм-канале в понедельник историк, культуролог Борис Якеменко.
По его словам, сегодняшний конфликт лежит в плоскости не столько военной, сколько традиционных и "нетрадиционных" ценностей.
"Это будет один из первых шагов по закреплению незыблемых семейных основ в российском законодательстве. Сегодня же спокойно можно записать себя в паспорте хоть мужчиной, хоть женщиной (вне зависимости от настоящего пола), обзаводиться такой же "семьёй" и, что самое опасное, усыновлять и удочерять детей", — подчеркнул Якеменко.
Ранее в понедельник стало известно, что Минюст намерен исключить возможность менять пол в российском паспорте. По словам министра Константина Чуйченко, в нашем законодательстве ещё в 1997 году закрепили допустимость изменения пола, но в то время тон в формировании норм задавали различные международные организации.
ТАСС / Валерий Шарифулин