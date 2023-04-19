Роскомнадзор разъяснил, какие материалы с сентября будут блокироваться за пропаганду ЛГБТ

Роскомнадзор утвердил критерии оценки пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Об этом сообщили в ведомстве в беседе с ТАСС.

"Роскомнадзор утвердил критерии оценки информации, по которым ведомство уполномочено принимать решение о признании её запрещённой", — говорится в сообщении.

Соответствующий приказ Роскомнадзора обнародован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать шесть лет. Как отмечается в приказе, ресурсы будут включать в Единый реестр запрещённых сайтов РКН в том числе за публикацию информации, вызывающей интерес или убеждающей в привлекательности ЛГБТ, если она направлена на формирование искажённого представления — о равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений.

Запрещены материалы, которые содержат преимущества смены пола или направлены на формирование положительного отношения к этой теме. Заблокируют ресурсы и за публикацию сведений, подразумевающих изменение негативного мнения об ЛГБТ путём навязывания соответствующей информации, в том числе систематического распространения изображения или описания нетрадиционных сексуальных отношений.