На Камчатке оштрафовали немца на 150 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ в Сети

Гражданин Германии навязывал через Интернет россиянину нетрадиционные сексуальные отношения в марте 2023 года. Его обвинили в ЛГБТ-пропаганде в Камчатском крае, сообщило агентство "Кам 24" со ссылкой на Елизовский районный суд.

"Суд установил, что иностранец, находясь на территории Елизовского района, через Интернет пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения", — говорится в сообщении.

Указывается, что мужчина навязывал иному лицу информацию об ЛГБТ, вызывающую интерес к таким нетрадиционным сексуальным отношениям и предпочтениям. В ходе судебного заседания иностранец признал вину. В виде наказания ему назначен штраф в размере 150 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России. Пока постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.