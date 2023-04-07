На Камчатке оштрафовали немца на 150 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ в Сети
На Камчатке осудили гражданина Германии за ЛГБТ-пропаганду
Гражданин Германии навязывал через Интернет россиянину нетрадиционные сексуальные отношения в марте 2023 года. Его обвинили в ЛГБТ-пропаганде в Камчатском крае, сообщило агентство "Кам 24" со ссылкой на Елизовский районный суд.
"Суд установил, что иностранец, находясь на территории Елизовского района, через Интернет пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения", — говорится в сообщении.
Указывается, что мужчина навязывал иному лицу информацию об ЛГБТ, вызывающую интерес к таким нетрадиционным сексуальным отношениям и предпочтениям. В ходе судебного заседания иностранец признал вину. В виде наказания ему назначен штраф в размере 150 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России. Пока постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Ранее семья из Германии сбежала на Алтай от ЛГБТ-пропаганды и занялась фермерством. Как рассказал глава семейства, в немецких школах распространяется информация о нетрадиционных сексуальных отношениях и это напрягает.
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