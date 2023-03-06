В России призвали запретить операции по смене пола

Операции по смене пола в России следует запретить, потому что их осуществление нарушает нормы действующего законодательства. Такое мнение выразил политолог Алексей Ярошенко в беседе с телеканалом "360".

По словам эксперта, каждый год в РФ проводят несколько сотен подобных операций, в результате которых мужчины становятся женщинами и наоборот. Подобные хирургические вмешательства идут вразрез с моральными устоями общества, подчеркнул Ярошенко.

"Подобную практику в России необходимо полностью запретить, сделать незаконной. И после этого жёстко следить за тем, чтобы этого не происходило в принципе. Это нарушение не только моральных устоев нашего общества, не только божественного закона, но и нарушение в том числе нашего нынешнего законодательства, которое запрещает ЛГБТ-пропаганду", — заявил политолог.

Ярошенко добавил, что публичные выступления совершивших трансгендерный переход людей, где они рассказывают, как не могли самоопределиться, следует расценивать как пропаганду ЛГБТ.

"Это бред полнейший, это всё неправильно, антиобщественно и аморально... Если мы этого не сделаем, чем мы тогда отличаемся от тех сатанистов и безбожников, которые находятся в Америке и вовсю это пропагандируют и где масштабы этого только растут?" — отметил Ярошенко.