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6 марта, 15:45

В России призвали запретить операции по смене пола

Политолог Ярошенко призвал запретить в России операции по смене пола

Операции по смене пола в России следует запретить, потому что их осуществление нарушает нормы действующего законодательства. Такое мнение выразил политолог Алексей Ярошенко в беседе с телеканалом "360".

По словам эксперта, каждый год в РФ проводят несколько сотен подобных операций, в результате которых мужчины становятся женщинами и наоборот. Подобные хирургические вмешательства идут вразрез с моральными устоями общества, подчеркнул Ярошенко.

"Подобную практику в России необходимо полностью запретить, сделать незаконной. И после этого жёстко следить за тем, чтобы этого не происходило в принципе. Это нарушение не только моральных устоев нашего общества, не только божественного закона, но и нарушение в том числе нашего нынешнего законодательства, которое запрещает ЛГБТ-пропаганду", — заявил политолог.

Ярошенко добавил, что публичные выступления совершивших трансгендерный переход людей, где они рассказывают, как не могли самоопределиться, следует расценивать как пропаганду ЛГБТ.

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"Это бред полнейший, это всё неправильно, антиобщественно и аморально... Если мы этого не сделаем, чем мы тогда отличаемся от тех сатанистов и безбожников, которые находятся в Америке и вовсю это пропагандируют и где масштабы этого только растут?" — отметил Ярошенко.

Ранее СМИ сообщили, что Роскомнадзор запустил систему "Окулус" для отслеживания запрещённого контента. В частности, речь идёт о пропаганде ЛГБТ.

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Никита Никонов
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