В Конгрессе США пришли к выводу, что мужчины могут беременеть и рожать детей

Врач отдела планирования семьи в ходе выступления на слушаниях в Конгрессе США заявил со знанием дела, что мужчины могут забеременеть и рожать детей.

"У мужчин могут быть беременности. Особенно у трансов", — сказал медицинский директор по первичной и трансгендерной помощи в Planned Parenthood Gulf Coast, доктор Бхавик Кумар.

В Конгрессе США спросили о возможности мужчины забеременеть. Видео © Telegram / Пул N3

Кумар давал показания на слушаниях в Комитете по надзору и реформам Палаты представителей, созванных демократами, чтобы обсудить, как ограничение абортов может нанести вред пациентам. Его прервал член Палаты представителей Эндрю Клайд и напомнил о базовой биологии: мужчины и женщины имеют разные хромосомы, которые делают два пола разными и дают возможность иметь детей лишь женщинам.

"Не могу поверить, что это необходимо говорить, но мужчины не могут забеременеть и не могут рожать, независимо от того, как они себя идентифицируют. С какой стати демократы привлекли к слушанию по делу об аборте человека с титулом "директор по уходу за трансгендерами", когда забеременеть могут только биологические женщины?" — возмутился Клайд.