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6 марта, 12:51

В Конгрессе США пришли к выводу, что мужчины могут беременеть и рожать детей

Американский врач заверил Конгресс США, что мужчины могут беременеть и рожать детей

Врач отдела планирования семьи в ходе выступления на слушаниях в Конгрессе США заявил со знанием дела, что мужчины могут забеременеть и рожать детей.

"У мужчин могут быть беременности. Особенно у трансов", — сказал медицинский директор по первичной и трансгендерной помощи в Planned Parenthood Gulf Coast, доктор Бхавик Кумар.

В Конгрессе США спросили о возможности мужчины забеременеть. Видео © Telegram / Пул N3

Кумар давал показания на слушаниях в Комитете по надзору и реформам Палаты представителей, созванных демократами, чтобы обсудить, как ограничение абортов может нанести вред пациентам. Его прервал член Палаты представителей Эндрю Клайд и напомнил о базовой биологии: мужчины и женщины имеют разные хромосомы, которые делают два пола разными и дают возможность иметь детей лишь женщинам.

"Не могу поверить, что это необходимо говорить, но мужчины не могут забеременеть и не могут рожать, независимо от того, как они себя идентифицируют. С какой стати демократы привлекли к слушанию по делу об аборте человека с титулом "директор по уходу за трансгендерами", когда забеременеть могут только биологические женщины?" — возмутился Клайд.

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Кстати, это уже не первая стычка в Конгрессе США при обсуждении этой темы. В июле 2022 года сенатор Хоули и юрист Бриджс поспорили о том, может ли мужчина забеременеть. В итоге Бриджс заявила, что политик задаёт "трансфобные вопросы", которые "провоцируют людей на насилие".

Обложка ©

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Николь Вербер
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