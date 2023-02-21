"Это стало оружием Запада": Эксперт оценил слова Путина о педофилии и однополых браках на Западе

Продвижение Западом ЛГБТ-повестки и однополых браков является идеологическим оружием, а значит, требует соответствующего отношения со стороны России. Об этом РИА ФАН сказал эксперт-аналитик Сергей Очкивский, комментируя сегодняшнее послание президента РФ Владимира Путина.

"Запад продвигает это не только у нас, но и во всём мире. Пытается разными путями уменьшить размножение человечества. Нужно относиться к этому как к оружию. Это всё уже серьёзно. Необходимо сохранять свои традиции и культуру", — пояснил эксперт.

По его словам, для этого следует возродить нормальное образование в стране, в том числе вернуть в школу воспитание. Очкивский отметил, что Россия уже запустила процесс реформирования, но остаётся острым вопрос о подготовке учителей, который долгое время был на задворках.

"Образование — это также и воспитание, и надеяться только на семью не приходится. И так на родителей большая нагрузка, поскольку им надо зарабатывать на жизнь и воспитанием по большому счёту некогда заниматься", — заключил эксперт.