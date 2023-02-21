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21 февраля, 10:19

Путин вспомнил Священное Писание для объяснения термина "семья"

Путин: Государство не вторгается в частную жизнь, но семья — это союз мужчины и женщины

Государство не собирается вторгаться в частную жизнь, но семья — это союз мужчины и женщины. Такое заявление в ходе оглашения Послания Федеральному собранию сделал российский лидер Владимир Путин.

"Никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать. Но хочется им (западным странам. — Прим. Лайфа) сказать: "Посмотрите, извините меня, Священное Писание, главные книги всех других мировых религий, там всё сказано, в том числе то, что семья — это союз мужчины и женщины". Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению", — заявил российский президент.

Кроме того, в ходе послания Владимир Путин также разоблачил подлог и жестокую ложь Запада под видом обещаний о мире в Донбассе и озвучил главную цель элит Запада. Само выступление он начал с темы специальной военной операции, напомнив, какие обстоятельства послужили причиной её начала в феврале прошлого года.

Путин объявил о создании в России фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных

Путин объявил о создании в России фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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