Путин вспомнил Священное Писание для объяснения термина "семья"

Государство не собирается вторгаться в частную жизнь, но семья — это союз мужчины и женщины. Такое заявление в ходе оглашения Послания Федеральному собранию сделал российский лидер Владимир Путин.

"Никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать. Но хочется им (западным странам. — Прим. Лайфа) сказать: "Посмотрите, извините меня, Священное Писание, главные книги всех других мировых религий, там всё сказано, в том числе то, что семья — это союз мужчины и женщины". Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению", — заявил российский президент.