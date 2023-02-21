Путин заявил о незыблемости прав и свобод граждан России

Российский народ является основой суверенитета и источником власти страны, и его права и свободы незыблемы. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию, которое проходит в Гостином Дворе.

"Именно народ России — основа суверенитета страны, источник власти. Права и свободы наших граждан незыблемы. Они гарантированы конституцией. И, несмотря на внешние вызовы и угрозы, мы от них не отступим", — подчеркнул российский лидер.