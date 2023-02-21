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21 февраля, 10:55

Путин заявил о незыблемости прав и свобод граждан России

Российский народ является основой суверенитета и источником власти страны, и его права и свободы незыблемы. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию, которое проходит в Гостином Дворе.

"Именно народ России — основа суверенитета страны, источник власти. Права и свободы наших граждан незыблемы. Они гарантированы конституцией. И, несмотря на внешние вызовы и угрозы, мы от них не отступим", подчеркнул российский лидер.

Также в ходе послания президент России Владимир Путин обратился с тёплыми словами к жителям новых регионов и поблагодарил за решимость "быть с Россией, со своей Родиной", несмотря на угрозы Украины.

Путин отметил отсутствие у России нужды кланяться и клянчить деньги за рубежом

Путин отметил отсутствие у России нужды кланяться и клянчить деньги за рубежом

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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