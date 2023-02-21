Путин отметил отсутствие у России нужды кланяться и клянчить деньги за рубежом

Благодаря сильному платёжному балансу России у страны нет необходимости "клянчить", а также брать деньги в долг за рубежом. На это обратил внимание глава государства Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию, которое в эти минуты проходит в Гостином Дворе.

"Важнейший вопрос повестки развития экономического роста — это новые источники финансирования и инвестиции. Тоже об этом много говорим. Благодаря сильному платёжному балансу России не нужно занимать за рубежом, кланяться, клянчить деньги и потом долго вести диалог по поводу того, что, сколько и на каких условиях отдавать", — заявил Путин.