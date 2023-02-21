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21 февраля, 10:43

Путин отметил отсутствие у России нужды кланяться и клянчить деньги за рубежом

Путин: Сильный платёжный баланс России позволяет не клянчить деньги за границей

Благодаря сильному платёжному балансу России у страны нет необходимости "клянчить", а также брать деньги в долг за рубежом. На это обратил внимание глава государства Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию, которое в эти минуты проходит в Гостином Дворе.

"Важнейший вопрос повестки развития экономического роста — это новые источники финансирования и инвестиции. Тоже об этом много говорим. Благодаря сильному платёжному балансу России не нужно занимать за рубежом, кланяться, клянчить деньги и потом долго вести диалог по поводу того, что, сколько и на каких условиях отдавать", — заявил Путин.

Кроме того, в ходе послания Владимир Путин назвал свободу предпринимательства необходимой для экономического суверенитета, а также рассказал о запасе прочности у российских банков. По его словам, объём банковских кредитов корпоративному сектору, по озвученным в Кремле данным, вырос на 14%. Это больше, чем в 2021 году, то есть до начала специальной военной операции.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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