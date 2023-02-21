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21 февраля, 10:01

"Не ведают, что творят": Путин помолился за авторов идеи о "гендерно-нейтральном" Боге

Путин раскритиковал призыв сделать Бога в англиканской церкви "гендерно-нейтральным"

Англиканская церковь не осознаёт последствий своих действий, выступая за идею о "гендерно-нейтральном" Боге. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному собранию.

"Как стало известно, англиканская церковь планирует пока, правда, только ещё рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога. Что тут скажешь? Прости, Господи, не ведают, что творят", — сказал он.

По убеждению российского лидера, большинство людей на Западе прекрасно понимают, что подобные инициативы ведут к духовной катастрофе. Путин подчеркнул, что зарубежные элиты "сходят с ума и это, похоже, уже не лечится, но это их проблемы".

Епископ РПЦ пообещал небесную кару сторонникам "гендерной нейтральности" Бога

Епископ РПЦ пообещал небесную кару сторонникам "гендерной нейтральности" Бога

Напомним, англиканская церковь изучит возможность использования "гендерно-нейтральной" терминологии при обращении к Богу во время служб якобы ради "борьбы с дискриминацией женщин". Текст молитвы "Отче наш" может быть изменён.

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LIFE / Павел Баранов

Татьяна Миссуми
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