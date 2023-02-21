"Не ведают, что творят": Путин помолился за авторов идеи о "гендерно-нейтральном" Боге

Англиканская церковь не осознаёт последствий своих действий, выступая за идею о "гендерно-нейтральном" Боге. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному собранию.

"Как стало известно, англиканская церковь планирует пока, правда, только ещё рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога. Что тут скажешь? Прости, Господи, не ведают, что творят", — сказал он.

По убеждению российского лидера, большинство людей на Западе прекрасно понимают, что подобные инициативы ведут к духовной катастрофе. Путин подчеркнул, что зарубежные элиты "сходят с ума и это, похоже, уже не лечится, но это их проблемы".