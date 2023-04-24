Минюст намерен исключить в РФ возможность менять пол в паспорте

В рамках закрепления семейных ценностей в законодательстве в России могут исключить возможность менять пол в паспорте и других документах. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

"Сейчас прежде всего речь идёт о том, чтобы законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах", — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам министра, в российском законодательстве ещё в 1997 году закрепили допустимость изменения пола. Он указал, что в то время тон в формировании норм задавали различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения.

Чуйченко добавил, что в 2018 году начали действовать механизмы, которые позволяют менять пол в паспорте. С этого момента по 2022 год зарегистрировано более 2700 случаев смены пола, из них после смены зарегистрировано порядка 190 браков.

Министр считает, что возможность смены пола в паспорте приводит к ряду несоответствий. Например, непонятно, с какого возраста такой человек может выходить на пенсию. Кроме того, неясно, в какое исправительное учреждение его направлять в случае нарушения закона.