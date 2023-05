Королева рок-н-ролла: как жила певица Тина Тёрнер, вдохновлявшая гореть любовью и ни о чём не жалеть

24 мая около 22 часов по московскому времени мир замер в минуте молчания. Стало известно, что ещё одна музыкальная легенда покинула этот мир. Ушла из жизни "королева рок-н-ролла" певица Тина Тёрнер, что подтвердил её официальный представитель. Он написал: "Тина Тёрнер мирно скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своём доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии. С ней мир потерял музыкальную легенду и образец для подражания".

Всем, даже родившимся далеко не в 90-е, знаком этот мощный и такой красивый тембр. Голос, от которого расцветала улыбка на лице или катились слёзы. Хотя бы раз, но абсолютно каждый слышал песни Тины Тёрнер: The Best, Fool In Love, Private Dancer. Мир прощается с "королевой рок-н-ролла", а мы вспоминаем её историю.

Чем жила легендарная певица Тина Тёрнер, которая была примером для всех

Ушла из жизни певица Тина Тёрнер, которую называли "королевой рок-н-ролла". Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tinaturner

83-летняя певица относилась к тому редкому типу людей, которые способны удачно совмещать насыщенную карьеру и счастливую жизнь. Тина Тёрнер родилась 26 ноября 1939 года. До самого конца знаменитость не унывала — она пыталась помогать, поддерживать и сопереживать.

И пусть доля тяжёлых испытаний выпала на жизнь Тины Тёрнер, она не опускала руки. Ни когда в 2013 году перенесла инсульт, ни в 2016 году, узнав о неутешительном и смертельном диагнозе — раке кишечника. Позже у Тёрнер развилась ещё и почечная недостаточность. Ни даже когда узнала о кончине сына Крейга. Было тяжело, хотелось всё бросить, но музыкальная легенда боролась с болезнями и горем с улыбкой на лице.

Биография Тины Тёрнер: какой была певица, которая умерла в возрасте 83 лет в своём доме. Фото © YouTube / The Digital Media Diva

Обладательница восьми премий "Грэмми" певица Тина Тёрнер начинала карьеру под своим настоящим именем — Анна Мэй Буллок. Ей было всего 16 лет, когда девушка поняла, что хочет петь для кого-то, потому начала выступать в ночных клубах. И словно свыше кто-то постарался, потому что карьера девочки с ангельским голосом тут же взлетела вверх.

Чем болела умершая в 83 года Тина Тёрнер. Фото © YouTube / The Digital Media Diva

За всю свою музыкальную историю Тина Тёрнер смогла добиться многого: личной звезды на "Аллее славы" в Голливуде, дважды оказаться в "Зале славы рок-н-ролла", быть "величайшей певицей современности" по версии журнала Rolling Stone и, конечно же, собрать огромное множество побед в музыкальных номинациях премий. Удивительно, но только в возрасте уже 81 года легендарная Тина Тёрнер попрощалась с фанатами, объявив об окончании карьеры.

Проникновенные цитаты Тины Тёрнер

Легендарные хиты и лучшие цитаты "королевы рок-н-ролла" Тины Тёрнер. Фото © YouTube / Tina Turner

Можно смело сказать, что Тина Тёрнер была одной из величайших певиц современности. Своим драйвом, бурей эмоций, сильнейшим вокалом и энергетикой она вырастила не одно поколение артистов и слушателей. На личном примере показав, что всё возможно. За столько лет в шоу-бизнесе Тёрнер научилась помогать находить себя, вдохновлять, она дарила свет и надежду, дарила силу не опускать руки и шагать к своим мечтам. Тина Тёрнер говорила:

"Чтобы быть на истинном пути и не сходить с него, нужно иметь тех, кто молится за тебя, в чьих ты сердцах. Люди мира должны иметь духовность и веру. Нужно понять, кто ты есть, чтобы встать на истинный путь и оставаться светлым человеком". "Я стала гораздо сильнее, вырастила детей и пережила тяжёлые времена. Сейчас я счастливее, чем когда-то могла себе представить". "Я никогда не буду поддаваться старости, пока не постарею". "Попробуйте окружить себя счастливыми людьми, и вы будете удивлены, насколько быстро воцарится вокруг атмосфера счастья". "В современном мире вы можете позволить себе выглядеть на тот возраст, на который захотите сами". "Я верю в то, что если вы просто встанете и пойдёте, то жизнь откроет для вас все свои двери".

Тина Тёрнер: легендарные хиты и лучшие песни, которые вдохновляли и дарили надежду

Невозможно предугадать смерть. Неожиданно она подкрадывается и забирает лучших. 24 мая 2023 года скончалась легенда рок-н-ролла, его королева — певица Тина Тёрнер. Беспощадный рак всё же победил, несмотря на попытки музыкальной звезды бороться. И пусть сегодня с нами её больше нет, легендарные хиты Тёрнер, её песни навсегда останутся. Теперь их можно считать настоящим достоянием человечества.

The Best

Видео © YouTube / Tina Turner

Dancing In My Dreams

Видео © YouTube / The Digital Media Diva

What's Love Got To Do With It

Видео © YouTube / Tina Turner

Love Thing

Видео © YouTube / Tina Turner

I Don't Wanna Lose You

Видео © YouTube / Tina Turner

We Don't Need Another Hero