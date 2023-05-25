10 собак-старичков, которые наслаждаются своей жизнью, и возраст — не помеха
Старость — не радость... Но если ты собакен, о котором заботится любящая семья, то всё совсем не так! Собрали 10 фото псов на пенсии, которые отлично живут!
"Мой старенький пёс уже не может плавать, поэтому я помогаю ему, когда он хочет купаться", — Tanimal15.
Фото © Reddit / Tanimal15
"Мой сын заметил, как стареет наша собака, поэтому решил утешить её своей мягкой игрушкой-ленивцем. Она в восторге", — ammofortherank.
Фото © Reddit / ammofortherank
"17-летняя канадская чёрная волчица. Совершенно очаровательная милашка. Её зовут Мадад", — Romeo_Wolf.
Фото © Reddit / Romeo_Wolf
"13-летний малыш. Хочет только гулять и обниматься", — Successful_Average65.
Фото © Reddit / Successful_Average65
"Мой старый пёсик из приюта, Профессор Шницель!" — rundmsef.
Фото © Reddit / rundmsef
"Собаке моей невесты, несмотря ни на что, сегодня исполнилось 18 лет. Всё так же красива, как всегда", — SodaBoda1.
Фото © Reddit / SodaBoda1
"Моя маленькая старая собака в крошечной шляпе и малюсеньких сапогах", — SoyySprout.
Фото © Reddit / SoyySprout
"Забрали из приюта старого пса. Вот Тедди после своей первой ванны", — TheodoreBear2019.
Фото © Reddit / TheodoreBear2019
"Сестра взяла из приюта старенькую собачку. Встречайте. Зомби!" — BadCatzz666.
Фото © Reddit / BadCatzz666
"Мой папа, который не любит собак, недавно взял себе взрослую, пока его жена выбирала из щенков. Он не мог смириться, что этот пёс будет стареть в одиночестве", — 420wasabisnappin.
Фото © Reddit / 420wasabisnappin
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Reddit / SoyySprout, 420wasabisnappin