10 собак-старичков, которые наслаждаются своей жизнью, и возраст — не помеха

"Мой старенький пёс уже не может плавать, поэтому я помогаю ему, когда он хочет купаться", — Tanimal15.

Фото © Reddit / Tanimal15

"Мой сын заметил, как стареет наша собака, поэтому решил утешить её своей мягкой игрушкой-ленивцем. Она в восторге", — ammofortherank.

Фото © Reddit / ammofortherank

"17-летняя канадская чёрная волчица. Совершенно очаровательная милашка. Её зовут Мадад", — Romeo_Wolf.

Фото © Reddit / Romeo_Wolf

"13-летний малыш. Хочет только гулять и обниматься", — Successful_Average65.

Фото © Reddit / Successful_Average65

"Мой старый пёсик из приюта, Профессор Шницель!" — rundmsef.

Фото © Reddit / rundmsef

"Собаке моей невесты, несмотря ни на что, сегодня исполнилось 18 лет. Всё так же красива, как всегда", — SodaBoda1.

Фото © Reddit / SodaBoda1

"Моя маленькая старая собака в крошечной шляпе и малюсеньких сапогах", — SoyySprout.

Фото © Reddit / SoyySprout

"Забрали из приюта старого пса. Вот Тедди после своей первой ванны", — TheodoreBear2019.

Фото © Reddit / TheodoreBear2019

"Сестра взяла из приюта старенькую собачку. Встречайте. Зомби!" — BadCatzz666.

Фото © Reddit / BadCatzz666

"Мой папа, который не любит собак, недавно взял себе взрослую, пока его жена выбирала из щенков. Он не мог смириться, что этот пёс будет стареть в одиночестве", — 420wasabisnappin.