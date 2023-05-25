Певец Shaman "женился" на всех поклонницах сразу

Видео с фрагментами свадьбы, которое опубликовал Shaman (Ярослав Дронов), вызвало немало вопросов у российских красавиц — поклонниц певца. Их озадачило то, что артист, во-первых, уже женат, а во-вторых — на кадрах не видно лица героини ролика. Как выяснил сайт kp.ru, свадьба оказалась липовой: сотни девушек приняли участие в церемонии, но ни одна из них на самом деле не вышла замуж за кумира.

В Санкт-Петербурге в залах Мраморного дворца, филиала Русского музея, прошли съёмки нового клипа певца на песню "Мёд". По итогам объявленного ранее в соцсетях артиста кастинга было отобрано сто девушек. Все они приехали в Северную столицу со своими белыми платьями из разных уголков России. По сценарию каждая из них идёт по дорожке к алтарю и надевает кольцо на палец жениху.

Кстати, прежде чем сделать этот кадр, девушкам пришлось заклеивать подошвы туфель малярным скотчем, так как у алтаря расстелили белую дорожку, на которой не должно было оставаться следов. Сам Shaman рассказывает, что брак — это ответственность, а его новый клип — подарок поклонницам, каждая из которых, по его словам, мечтала побывать принцессой и оказаться в роскошном дворце. Фанатки в ответ признаются, что всегда готовы примчаться на призыв кумира.

"Увидела, что кастинг, подала заявку и приехала. Билеты покупала сама, платье осталось с собственной свадьбы, проживание тоже каждая сама оплачивает. Но я всего на пару дней приехала, пока съёмки будут. Для нас главное — это помочь любимому музыканту, когда он об этом просит", — рассказала изданию одна из поклонниц.