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23 мая, 14:59

Давно женатый Shaman озадачил фанатов свежим видео со свадьбы

Певец Shaman опубликовал короткое видео со свадебной церемонии

Shaman (Ярослав Дронов) опубликовал видеофрагмент своей свадебной церемонии. На нём — певец в чёрном костюме и невеста в белом платье. Торжество прошло в Мраморном дворце в Санкт-Петербурге, полный ролик он пообещал выложить завтра, 24 мая.

Фрагмент свадьбы, который выложил Shaman. Видео © Telegram / SHAMAN

"Наконец-то сыграл свадьбу. Праздничное видео — завтра!" — написал он в телеграм-канале.

Невеста стоит спиной к камере, из-за чего её лица не видно. Причём артист уже женат, что породило версию о том, что выложенный ролик — своеобразный анонс нового клипа. Недавно он как раз приглашал фанаток на кастинг для участия в съёмках, которые как раз должны были пройти в Северной столице.

Shaman прогулялся по Красной площади в новом клипе на песню "Мы"

Shaman прогулялся по Красной площади в новом клипе на песню "Мы"

Ранее Shaman заявил, что никогда не хотел делать татуировки. Что касается нового образа певца без дредов, то его супруга отнеслась к этому положительно.

Обложка ©

Telegram / SHAMAN

Матвей Константинов
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