Давно женатый Shaman озадачил фанатов свежим видео со свадьбы

Shaman (Ярослав Дронов) опубликовал видеофрагмент своей свадебной церемонии. На нём — певец в чёрном костюме и невеста в белом платье. Торжество прошло в Мраморном дворце в Санкт-Петербурге, полный ролик он пообещал выложить завтра, 24 мая.

Невеста стоит спиной к камере, из-за чего её лица не видно. Причём артист уже женат, что породило версию о том, что выложенный ролик — своеобразный анонс нового клипа. Недавно он как раз приглашал фанаток на кастинг для участия в съёмках, которые как раз должны были пройти в Северной столице.