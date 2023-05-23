Давно женатый Shaman озадачил фанатов свежим видео со свадьбы
Певец Shaman опубликовал короткое видео со свадебной церемонии
Shaman (Ярослав Дронов) опубликовал видеофрагмент своей свадебной церемонии. На нём — певец в чёрном костюме и невеста в белом платье. Торжество прошло в Мраморном дворце в Санкт-Петербурге, полный ролик он пообещал выложить завтра, 24 мая.
Фрагмент свадьбы, который выложил Shaman. Видео © Telegram / SHAMAN
"Наконец-то сыграл свадьбу. Праздничное видео — завтра!" — написал он в телеграм-канале.
Невеста стоит спиной к камере, из-за чего её лица не видно. Причём артист уже женат, что породило версию о том, что выложенный ролик — своеобразный анонс нового клипа. Недавно он как раз приглашал фанаток на кастинг для участия в съёмках, которые как раз должны были пройти в Северной столице.
Ранее Shaman заявил, что никогда не хотел делать татуировки. Что касается нового образа певца без дредов, то его супруга отнеслась к этому положительно.
Telegram / SHAMAN