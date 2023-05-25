Топ-10 идей для выпускников школ и университетов, какой след оставить после себя

Школьники отмечают последний звонок, а там уже и до выпускного студентов рукой подать. Значительное событие в жизни — окончание обучения в школе или вузе. Оно заставляет задуматься о том, какой след оставить после себя. Каждому хочется сохранить память о начале нового жизненного этапа, открывающего широкие возможности и предлагающего неожиданные вызовы. Спустя годы бывшие ученики и студенты мысленно возвращаются ко времени, когда получали образование, поэтому напоминание о выпуске должно быть ярким и долговечным.

Вместе с генеральным директором и основателем экологического сервиса "Сохрани лес", участником фонда "Сколково", Андреем Хорошиловым Лайф вспоминает о славном времени окончания учебы и рассуждает о том, как современным выпускникам остаться в памяти школы или вуза.

1. Капсула времени

Капсула времени — интересная идея на выпускной-2023. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Можно передать следующим поколениям традиции и историю учебного заведения, создав капсулу времени. Это послание в будущее, которое пишут выпускники, а затем помещают в воздухонепроницаемую ёмкость, где оно хранится десятки лет. Например, так поступили в 2019 году в Артеке. Почему бы не воспользоваться этой идеей на выпускной-2023? Тем более, что для этого даже не надо копать землю. Благодаря новым технологиям такой капсулой может стать цифровое хранилище данных, запрограммированное открыться в назначенный срок.

2. Летопись

Музеи образовательных организаций хранят воспоминания о многих учащихся, выпускники могут внести вклад, создав летопись своей параллели или курса. Достижения сверстников, воспоминания о важных событиях подарят искренние эмоции всем выпускникам. В наше время для реализации этого проекта не понадобится помещение — все организуется в виртуальном пространстве.

3. Газета выпуска

Создание газеты выпуска поможет сохранить память о вас. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Что же ещё можно сделать на выпускной-2023, чтобы наверняка остаться в памяти школы? В последние дни учёбы выпускники могут подготовить газету или журнал о своём учебном заведении. Формат такого издания допускается любой: интервью педагогов и выпускников; истории-эссе о 1 сентября и начале обучения; репортажи о разных мероприятиях и событиях учебной жизни. Сейчас есть много сервисов, которые дают возможность автоматизировать многие процессы: от подготовки шаблона до публикации — реализация не потребует значительных усилий, но принесёт радость выпускникам и педагогам.

4. Фильм

Ещё одной замечательной идеей для выпускного является фильм. Видео о школе или вузе, сделанное уже бывшими воспитанниками учебного заведения, подарит незабываемые эмоции и учащимся, и педагогам. Его уникальность — в динамике живых воспоминаний, поэтому лучше всего подойдёт формат интервью. Или видео может стать собранием забавных сценок из учебной жизни в стиле "Ералаша". Примечательно, что в этом проекте можно задействовать всех, а современные устройства облегчают съёмку и монтаж, поэтому реализовать такой проект несложно.

5. Выставка картин

Какие можно придумать необычные идеи на выпускной-2023? Например, выставку картин или фотографий. Фото © Shutterstock

Следы в истории учебного заведения могут быть материальными и впечатляющими. Например, создание арт-инсталляции в стенах школы или вуза. Сделанные руками выпускников картины о своём учебном заведении продемонстрируют творческий потенциал и помогут заинтересовать младшие поколения искусством. Тематика выставки может быть нейтральной, посвящённой поколению выпускников или педагогам.

6. Фотовыставка

Данный способ можно назвать следом в прямом смысле этого слова. Благодаря современным устройствам люди привыкли делать тысячи фотографий каждый день. Любой выпускник может найти у себя съёмки значимых событий учебной организации, некоторые из них наверняка будут необычными — удачно пойманный момент, неожиданный ракурс, забавный эпизод. Всё это и станет основой выставки фотографий выпускников. Такой проект никого не оставит равнодушным и может стать традицией учебного заведения.

7. Граффити

Граффити может стать особенной традицией учебного заведения. Фото © ТАСС / Антон Тушин

А вот следующая идея на выпускной довольно смелая, зато есть и примеры её реализации, которые действительно впечатляют. Современные материалы позволяют осуществлять масштабные арт-проекты: граффити и мозаики, создать которые в наше время могут сами выпускники. Например, яркое впечатление оставляет граффити в здании философского факультета МГУ. Фотографироваться на этом фоне — традиция выпускных курсов университета.

8. Стена пожеланий

Оригинальным проектом выпускников может стать "Стена пожеланий" учебному заведению. Это может быть поверхность стены в рекреационной зоне учебного заведения, где с помощью специального маркера выпускники смогли бы оставить доброе пожелание, напутствие младшим поколениям учащихся или мотивирующую надпись. Такие "облака слов", с одной стороны, на долгое время сохранят память о выпуске, а с другой — станут необычным украшением интерьера школы или вуза. При желании подготовить такой декоративный элемент можно заблаговременно. Студии интерьерной печати помогут оформить записи по шаблону и изготовят инсталляцию из современных материалов.

9. Сад выпуска

Чтобы помочь и себе, и окружающей природе, посадите сад выпуска или целый лес. Фото © Shutterstock

Выпускники 2023 года — ответственное поколение, которое волнуют проблемы современного мира. На сегодняшний день одним из возможных способов оставить после себя благоприятный след и одновременно позаботиться об экологии может стать создание "сада выпускников". Это напоминание о выпуске просуществует века и поможет сохранить будущее нашей планеты. Зелёные насаждения отразят историю учебного заведения, каждое дерево можно снабдить памятной лентой или табличкой.

10. Лес выпуска

А эта идея на выпускной поражает своей масштабностью. Однако в 2023 году вполне осуществима. Не всегда территория учебного заведения позволяет осуществить столь масштабный проект. Либо не хватает площадей, либо ландшафт не предполагает посадки. Но есть множество организаций, занимающихся проблемами экологии, в том числе восстановлением лесов. Специалисты-экологи готовы помочь выпускникам воплотить задуманное, посадив не просто сад или аллею, а целый "лес выпуска" (например, площадью в гектар). Для этого будет выбрано определённое место на особо охраняемой территории, где деревья не попадут под лесозаготовку. За такими посадками внимательно наблюдают и ухаживают профессионалы, поэтому саженцы не погибают и приживаются.

Существуют специальные сервисы, где можно наблюдать за ростом "подшефных" деревьев из года в год и получать полную информацию о состоянии посадок, наблюдать историю развития леса и даже посетить его по координатам, ведь участники таких посадок получают сертификаты с точной локацией. Есть возможность рассчитать объём поглощаемого данным лесом углекислого газа. Такой живой след останется не только в памяти выпускников, но сбережёт природу для будущих поколений.

В настоящее время есть много способов сохранить добрую память о своём выпуске в истории школы или вуза. Важно найти тот, который отразит интересы всех одноклассников или сокурсников, а возможно, и заложит новую традицию учебного заведения. Желаем сдать экзамены на отлично и отметить с размахом свой выпускной-2023!