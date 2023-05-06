7 рабочих методов, как избавиться от неприятного запаха в обуви

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой неприятного запаха в ботинках или кедах. И вовсе не обязательно быть подверженным излишней потливости. Иногда всё дело в некачественных материалах, дешёвой обуви и прочем. Но вывод один: отходив весь день в туфлях и ощутив противный запашок, разве не становится страшно и стыдно, что его учует кто-то ещё. Чтобы не испытывать дискомфорта, вот несколько средств, которые помогут избавиться от нежелательного аромата.

1. Пищевая сода

Избавиться от неприятного запаха в обуви поможет пищевая сода — она имеет абсорбирующий эффект. Фото © Shutterstock

Обычная пищевая сода, которая есть дома у каждого, способна убить практически любой запах. Всё дело в том, что она обладает абсорбирующим действием, поэтому может впитывать не только запахи, но и влагу. Таким образом, обувь прослужит дольше. Применять её очень просто. В каждый ботинок нужно высыпать по одной столовой ложке соды, равномерно распределить по стельке и оставить так на ночь. А утром вытряхнуть. Жуткого запаха как не бывало.

2. Шалфей и лаванда

Эти растения идеально устраняют неприятные запахи. Всего несколько листочков шалфея, парочка веточек лаванды, подержать всё это ночью в башмачках, а затем выставить обувь на свежий воздух. И вуаля! Никакого запаха. Вредные бактерии будут удалены, а с ними и ваша закомплексованность.

3. Эфирное масло

Эфирные масла впитывают неприятный запах, в том числе и из вонючих ботинок. Фото © Freepik / user14908974

Лаванду можно применять не только в растительном виде. Эфирное масло с её запахом тоже вполне подойдёт. Всего три-четыре капли магии с антибактериальным и дезодорирующим свойством капнуть внутрь на стельку и оставить на несколько часов (можно на ночь). Результат не заставит себя долго ждать. Подойдут также эвкалипт или чайное дерево. Только помните, что косметическое масло не подойдёт. Нужно именно эфирное, так как оно обеззараживает, соответственно, бактерии неприятного запаха уничтожаются.

4. Апельсин, лимон или грейпфрут

Тут вам нужен не сам фрукт, а его кожура. Просто положите её на ночь внутрь обуви, а наутро никакого ужасного запаха уже не будет. Ведь в цитрусовых тоже содержатся эфирные масла, которые впитывают запахи. А благодаря пористой структуре делают они это весьма эффективно.

5. Перекись водорода

Как избавиться от вони из ботинок? Перекись водорода уничтожает бактерии неприятного запаха в обуви. Фото © Shutterstock

Ещё одно потрясающее средство — перекись, как известно, уничтожает бактерии. А именно они и являются причиной неприятного запаха. Если взять обычный ватный диск, смочить его данным средством и хорошенько протереть ботинки внутри по всей поверхности, неприятный аромат исчезнет. Как уже понятно, перекись просто уничтожит его источник — вредоносных бактерий. Можно достать из обуви стельки и налить раствор прямо на них. Вы будете поражены активной работой этого средства. Не забудьте только потом их хорошо вытереть.

6. Чай

Неплохо спасают обувь от мерзких запахов чайные пакетики. А всего-то и надо, что просто положить их внутрь. По штучке в каждом ботинке оставить на ночь — и готово. Для более быстрого и надёжного эффекта можете использовать побольше пакетиков — три или пять.

7. Холод

Бактерии не выживают при сильном холоде — он и помогает бороться с неприятным запахом в обуви. Фото © Freepik

Ещё один интересный способ избавиться от пахучих бактерий — заморозить их. Всё верно, в холоде они не выживают. Если на дворе зима, то можно выставить обувь прямо на улицу. А если нет, то — в морозилку. Перед этим туфли нужно помыть и положить в пакет, всё-таки это место предназначено для продуктов. Оставляем опять же на ночь. А наутро — на батарею или под солнышко. Чтобы ботинки можно было надеть, их сначала нужно хорошо просушить. И помните, для лакированной обуви метод не подходит. Она испортится.