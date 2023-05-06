Регион

Уведомления отключены

6 мая, 07:00

10 кадров из Китая, которые помогут чуть глубже прочувствовать эту удивительную страну

Азия — чудо, которое большинству европейцев не суждено постичь. Но это не значит, что не надо пытаться. Собрали 10 занимательных кадров из Китая, которые помогут разобраться, что к чему.

"Разбили "палаточный городок" в небесах. Среди китайских гор", — snehafernandez.

Фото © Reddit / snehafernandez

Фото © Reddit / snehafernandez

"В Китае есть торговый центр с зонами "хранения мужей", где жёны могут оставить своих супругов во время шопинга", — neroina.

Фото © Reddit / neroina

Фото © Reddit / neroina

"Гуйлинь, Китай", — Boeruhhh.

Фото © Reddit / Boeruhhh

Фото © Reddit / Boeruhhh

"Там, где старый Китай сталкивается с новым", — WbtoOfficial.

Фото © Reddit / WbtoOfficial

Фото © Reddit / WbtoOfficial

"Новый книжный магазин в Чэнду, Китай", — wakeup2019.

Фото © Reddit / wakeup2019

Фото © Reddit / wakeup2019

"Вертикальная лестница на гору Хуа в Китае", — BunyipPouch.

Фото © Reddit / BunyipPouch

Фото © Reddit / BunyipPouch

"Архитектура этого жилого комплекса в Шанхае, Китай", — nihxrika.

Фото © Reddit / nihxrika

Фото © Reddit / nihxrika

"Самый высокий в мире открытый "лифт ста драконов" поднимается на высоту 330 метров в Чжанцзяцзе, Китай", — armwaypaul.

Фото © Reddit / armwaypaul

Фото © Reddit / armwaypaul

"Статуя бога-воина Гуань Ху. 58 метров в высоту, а весит 1197 тонн. Цзинчжоу, Китай", — GoodMorningib.

Фото © Reddit / GoodMorningib

Фото © Reddit / GoodMorningib

"Вот такой вертикальный лес в округе Фошань, Китай. Здание укреплено пышной растительностью, которая борется с загрязнением воздуха, поглощая углекислый газ и производя кислород", — GraveBreath.

Фото © Reddit / GraveBreath

Фото © Reddit / GraveBreath

5 действительно работающих советов, чтобы понять, чего на самом деле хочется

5 действительно работающих советов, чтобы понять, чего на самом деле хочется

Обложка ©

Reddit / neroina, WbtoOfficial

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Вдохновение и мотивация
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров