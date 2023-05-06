10 кадров из Китая, которые помогут чуть глубже прочувствовать эту удивительную страну

Азия — чудо, которое большинству европейцев не суждено постичь. Но это не значит, что не надо пытаться. Собрали 10 занимательных кадров из Китая, которые помогут разобраться, что к чему.