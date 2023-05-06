10 кадров из Китая, которые помогут чуть глубже прочувствовать эту удивительную страну
Азия — чудо, которое большинству европейцев не суждено постичь. Но это не значит, что не надо пытаться. Собрали 10 занимательных кадров из Китая, которые помогут разобраться, что к чему.
"Разбили "палаточный городок" в небесах. Среди китайских гор", — snehafernandez.
Фото © Reddit / snehafernandez
"В Китае есть торговый центр с зонами "хранения мужей", где жёны могут оставить своих супругов во время шопинга", — neroina.
Фото © Reddit / neroina
"Гуйлинь, Китай", — Boeruhhh.
Фото © Reddit / Boeruhhh
"Там, где старый Китай сталкивается с новым", — WbtoOfficial.
Фото © Reddit / WbtoOfficial
"Новый книжный магазин в Чэнду, Китай", — wakeup2019.
Фото © Reddit / wakeup2019
"Вертикальная лестница на гору Хуа в Китае", — BunyipPouch.
Фото © Reddit / BunyipPouch
"Архитектура этого жилого комплекса в Шанхае, Китай", — nihxrika.
Фото © Reddit / nihxrika
"Самый высокий в мире открытый "лифт ста драконов" поднимается на высоту 330 метров в Чжанцзяцзе, Китай", — armwaypaul.
Фото © Reddit / armwaypaul
"Статуя бога-воина Гуань Ху. 58 метров в высоту, а весит 1197 тонн. Цзинчжоу, Китай", — GoodMorningib.
Фото © Reddit / GoodMorningib
"Вот такой вертикальный лес в округе Фошань, Китай. Здание укреплено пышной растительностью, которая борется с загрязнением воздуха, поглощая углекислый газ и производя кислород", — GraveBreath.
Фото © Reddit / GraveBreath
Reddit / neroina, WbtoOfficial