Эд Ширан выиграл суд о плагиате, который длился 8 лет

Британский певец Эд Ширан выиграл суд по делу о плагиате песни Марвина Гэя Let's Get It On 1973 года, пишет Billboard. После оглашения решения он заявил, что отсутствие схожести объекта спора и его композиции Thinking Out Loud очевидно, а "эти аккорды распространены как строительные блоки".