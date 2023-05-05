Эд Ширан выиграл суд о плагиате, который длился 8 лет

Британский певец Эд Ширан выиграл суд по делу о плагиате песни Марвина Гэя Let's Get It On 1973 года, пишет Billboard. После оглашения решения он заявил, что отсутствие схожести объекта спора и его композиции Thinking Out Loud очевидно, а "эти аккорды распространены как строительные блоки".

"Мы провели последние восемь лет, обсуждая две песни с невероятно разными лирикой и мелодиями… Эти аккорды распространены как строительные блоки, которые использовались для создания музыки задолго до написания Let’s Get It On и будут использоваться после того, как мы уйдём [из жизни]. Никто не владеет ими так же, как и никто не владеет голубым цветом", — сказал Ширан.