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26 мая, 08:30

8-й день лунного календаря: что можно и что нельзя делать 26 мая

Сегодня, 26 мая 2023 года, — восьмой день лунного месяца. Это время трансформации и нового начала. Подробно рассказываем, что можно делать в пятницу, чтобы привлечь удачу и счастье, а с чем лучше поосторожничать.

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Обложка © Freepik

26 мая 2023 года в народе отмечается праздник Лукерья Комарница. В Церкви — день памяти мученицы Гликерии девы. Она известна тем, что пыталась принести христианство в языческие земли, но за это её посадили в тюрьму, где до смерти замучили. Мощи святой считаются чудодейственными и могут исцелять различные недуги. Народный же праздник получил такое название, потому что в этот день появляются первые комары. По поверьям, убивать их сегодня и до 21 июня, дня летнего солнцестояния, нельзя. Иначе насекомых станет намного больше. Есть у праздника и другие названия. Гречкосейка, так как в этот день начинался посев гречи. И Лукошница. Раньше женщины приносили обед на поле своим мужчинам в лукошках.

Что ждать от восьмых лунных суток 26 мая 2023 года?

Что будет 26 мая 2023 года в восьмые лунные сутки? Фото © Freepik

Что будет 26 мая 2023 года в восьмые лунные сутки? Фото © Freepik

Восьмые лунные сутки имеют положительно заряженную энергетику. Это время перерождения, духовного очищения и трансформаций. Сегодня особенно сильно желание измениться, стать лучше. Это идеальный день, чтобы начать жизнь с чистого листа. Стоит в восьмой лунный день и обратить внимание на знаки судьбы. Они могут удивить и направить на истинный путь. Самое время понять себя, своё внутреннее я. Число дня 8 — символ бесконечности, бессмертия и свободы. Помогает тем, кто развивается в области творчества.

Восьмой лунный день — 26 мая 2023 года: что можно делать?

Что можно делать в восьмой лунный день — 26 мая 2023 года? Фото © Freepik / lookstudio

Что можно делать в восьмой лунный день — 26 мая 2023 года? Фото © Freepik / lookstudio

Зная, что можно делать 26 мая, а что нельзя, можно значительно облегчить себе жизнь, а любую непростую ситуацию повернуть на благо себе. Рассказываем, что можно делать в эту пятницу.

  • Это хороший день для самоанализа и оценки своих поступков.
  • Благоприятное время для начала чего-то нового, планирования своего будущего.
  • В общении сегодня стоит быть сдержаннее.
  • Восьмой лунный день — отличный момент, чтобы с кем-то познакомиться, начать новые любовные отношения.
  • Согласно народным приметам, в праздник Лукерьи Комарницы нужно больше трудиться. Можно делать уборку, готовить и все другие домашние дела. Хороший день и для работы. Тогда вас ждёт удача и успех.
  • В пятницу, 26 мая, можно смело принимать водные процедуры, например сходить в баню.
  • Этот день необходимо прожить согласно общественным правилам и законам.
  • Счастье также ждёт молодожёнов, которые решат сыграть 26 мая свадьбу: восьмой лунный день к этому располагает.

Что нельзя делать в восьмой лунный день — 26 мая 2023 года

Что нельзя делать в восьмой лунный день — 26 мая 2023 года? Фото © Freepik / senivpetro

Что нельзя делать в восьмой лунный день — 26 мая 2023 года? Фото © Freepik / senivpetro

Есть в этот день и определённые ограничения. Рассказываем, с какими вещами стоит вести себя крайне осторожно и внимательно отнестись к происходящему вокруг.

  • Не стоит в пятницу, 26 мая, обижаться на других, переживать, бояться, ссориться и конфликтовать.
  • В восьмые лунные сутки можно почувствовать необъяснимые волнение и тревогу. Поддаваться им не стоит. Постарайтесь гнать от себя негативные мысли. Это вселенная посылает испытания. И противостоять им поможет полная гармония с собой.
  • Ни в коем случае нельзя 26 мая ругать себя. Не стоит лишний раз переживать и мучиться угрызениями совести. Ваши прошлые поступки — просто опыт. Нужно освободиться от негатива, иначе начать новую жизнь не выйдет.
  • Согласно астрологии, в восьмые лунные сутки запрещается нарушать правила.
  • Также недопустимо лениться и не делать вообще ничего.
  • Не покупайте 26 мая дорогие вещи и избегайте больших трат. Так как это сулит финансовые проблемы.

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Екатерина Селиванова
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