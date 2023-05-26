8-й день лунного календаря: что можно и что нельзя делать 26 мая
Сегодня, 26 мая 2023 года, — восьмой день лунного месяца. Это время трансформации и нового начала. Подробно рассказываем, что можно делать в пятницу, чтобы привлечь удачу и счастье, а с чем лучше поосторожничать.
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26 мая 2023 года в народе отмечается праздник Лукерья Комарница. В Церкви — день памяти мученицы Гликерии девы. Она известна тем, что пыталась принести христианство в языческие земли, но за это её посадили в тюрьму, где до смерти замучили. Мощи святой считаются чудодейственными и могут исцелять различные недуги. Народный же праздник получил такое название, потому что в этот день появляются первые комары. По поверьям, убивать их сегодня и до 21 июня, дня летнего солнцестояния, нельзя. Иначе насекомых станет намного больше. Есть у праздника и другие названия. Гречкосейка, так как в этот день начинался посев гречи. И Лукошница. Раньше женщины приносили обед на поле своим мужчинам в лукошках.
Что ждать от восьмых лунных суток 26 мая 2023 года?
Что будет 26 мая 2023 года в восьмые лунные сутки? Фото © Freepik
Восьмые лунные сутки имеют положительно заряженную энергетику. Это время перерождения, духовного очищения и трансформаций. Сегодня особенно сильно желание измениться, стать лучше. Это идеальный день, чтобы начать жизнь с чистого листа. Стоит в восьмой лунный день и обратить внимание на знаки судьбы. Они могут удивить и направить на истинный путь. Самое время понять себя, своё внутреннее я. Число дня 8 — символ бесконечности, бессмертия и свободы. Помогает тем, кто развивается в области творчества.
Восьмой лунный день — 26 мая 2023 года: что можно делать?
Что можно делать в восьмой лунный день — 26 мая 2023 года? Фото © Freepik / lookstudio
Зная, что можно делать 26 мая, а что нельзя, можно значительно облегчить себе жизнь, а любую непростую ситуацию повернуть на благо себе. Рассказываем, что можно делать в эту пятницу.
- Это хороший день для самоанализа и оценки своих поступков.
- Благоприятное время для начала чего-то нового, планирования своего будущего.
- В общении сегодня стоит быть сдержаннее.
- Восьмой лунный день — отличный момент, чтобы с кем-то познакомиться, начать новые любовные отношения.
- Согласно народным приметам, в праздник Лукерьи Комарницы нужно больше трудиться. Можно делать уборку, готовить и все другие домашние дела. Хороший день и для работы. Тогда вас ждёт удача и успех.
- В пятницу, 26 мая, можно смело принимать водные процедуры, например сходить в баню.
- Этот день необходимо прожить согласно общественным правилам и законам.
- Счастье также ждёт молодожёнов, которые решат сыграть 26 мая свадьбу: восьмой лунный день к этому располагает.
Что нельзя делать в восьмой лунный день — 26 мая 2023 года
Что нельзя делать в восьмой лунный день — 26 мая 2023 года? Фото © Freepik / senivpetro
Есть в этот день и определённые ограничения. Рассказываем, с какими вещами стоит вести себя крайне осторожно и внимательно отнестись к происходящему вокруг.
- Не стоит в пятницу, 26 мая, обижаться на других, переживать, бояться, ссориться и конфликтовать.
- В восьмые лунные сутки можно почувствовать необъяснимые волнение и тревогу. Поддаваться им не стоит. Постарайтесь гнать от себя негативные мысли. Это вселенная посылает испытания. И противостоять им поможет полная гармония с собой.
- Ни в коем случае нельзя 26 мая ругать себя. Не стоит лишний раз переживать и мучиться угрызениями совести. Ваши прошлые поступки — просто опыт. Нужно освободиться от негатива, иначе начать новую жизнь не выйдет.
- Согласно астрологии, в восьмые лунные сутки запрещается нарушать правила.
- Также недопустимо лениться и не делать вообще ничего.
- Не покупайте 26 мая дорогие вещи и избегайте больших трат. Так как это сулит финансовые проблемы.
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