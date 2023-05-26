8-й день лунного календаря: что можно и что нельзя делать 26 мая

26 мая 2023 года в народе отмечается праздник Лукерья Комарница. В Церкви — день памяти мученицы Гликерии девы. Она известна тем, что пыталась принести христианство в языческие земли, но за это её посадили в тюрьму, где до смерти замучили. Мощи святой считаются чудодейственными и могут исцелять различные недуги. Народный же праздник получил такое название, потому что в этот день появляются первые комары. По поверьям, убивать их сегодня и до 21 июня, дня летнего солнцестояния, нельзя. Иначе насекомых станет намного больше. Есть у праздника и другие названия. Гречкосейка, так как в этот день начинался посев гречи. И Лукошница. Раньше женщины приносили обед на поле своим мужчинам в лукошках.

Что ждать от восьмых лунных суток 26 мая 2023 года?

Что будет 26 мая 2023 года в восьмые лунные сутки? Фото © Freepik

Восьмые лунные сутки имеют положительно заряженную энергетику. Это время перерождения, духовного очищения и трансформаций. Сегодня особенно сильно желание измениться, стать лучше. Это идеальный день, чтобы начать жизнь с чистого листа. Стоит в восьмой лунный день и обратить внимание на знаки судьбы. Они могут удивить и направить на истинный путь. Самое время понять себя, своё внутреннее я. Число дня 8 — символ бесконечности, бессмертия и свободы. Помогает тем, кто развивается в области творчества.

Восьмой лунный день — 26 мая 2023 года: что можно делать?

Что можно делать в восьмой лунный день — 26 мая 2023 года? Фото © Freepik / lookstudio

Зная, что можно делать 26 мая, а что нельзя, можно значительно облегчить себе жизнь, а любую непростую ситуацию повернуть на благо себе. Рассказываем, что можно делать в эту пятницу. Это хороший день для самоанализа и оценки своих поступков.

Благоприятное время для начала чего-то нового, планирования своего будущего.

В общении сегодня стоит быть сдержаннее.

Восьмой лунный день — отличный момент, чтобы с кем-то познакомиться, начать новые любовные отношения.

Согласно народным приметам, в праздник Лукерьи Комарницы нужно больше трудиться. Можно делать уборку, готовить и все другие домашние дела. Хороший день и для работы. Тогда вас ждёт удача и успех.

В пятницу, 26 мая, можно смело принимать водные процедуры, например сходить в баню.

Этот день необходимо прожить согласно общественным правилам и законам.

Счастье также ждёт молодожёнов, которые решат сыграть 26 мая свадьбу: восьмой лунный день к этому располагает.

Что нельзя делать в восьмой лунный день — 26 мая 2023 года

Что нельзя делать в восьмой лунный день — 26 мая 2023 года? Фото © Freepik / senivpetro

Есть в этот день и определённые ограничения. Рассказываем, с какими вещами стоит вести себя крайне осторожно и внимательно отнестись к происходящему вокруг. Не стоит в пятницу, 26 мая, обижаться на других, переживать, бояться, ссориться и конфликтовать.

В восьмые лунные сутки можно почувствовать необъяснимые волнение и тревогу. Поддаваться им не стоит. Постарайтесь гнать от себя негативные мысли. Это вселенная посылает испытания. И противостоять им поможет полная гармония с собой.

Ни в коем случае нельзя 26 мая ругать себя. Не стоит лишний раз переживать и мучиться угрызениями совести. Ваши прошлые поступки — просто опыт. Нужно освободиться от негатива, иначе начать новую жизнь не выйдет.

Согласно астрологии, в восьмые лунные сутки запрещается нарушать правила.

Также недопустимо лениться и не делать вообще ничего.

Не покупайте 26 мая дорогие вещи и избегайте больших трат. Так как это сулит финансовые проблемы.