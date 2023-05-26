10 до безобразия фотогеничных питомцев, которых можно сразу отправлять в модельные агентства

"Никто не имеет права говорить мне, что она не красотка!" — KaliforniaMLG.

Фото © Reddit / KaliforniaMLG

Фото © Reddit / itsamiracole7

"Сфоткал своего попугая!" — callmespookyking.

Фото © Reddit / callmespookyking

"Его спасли во время наводнений в Луизиане, но посмотрите, какой он величественный", — Pliny_the_middle.

Фото © Reddit / Pliny_the_middle

"Ну и кто будет сомневаться, что он действительно позировал для фотографии?!" — wirukinson.

Фото © Reddit / wirukinson

"Корова позирует со своим приятелем", — lnfinity.

Фото © Reddit / lnfinity

"Она чистила свои лапки, а я сделал эту гениальную фотографию", — alc0holl.

Фото © Reddit / alc0holl

"Сделал фото золотистого ретривера моего друга на закате", — stayfed.

Фото © Reddit / stayfed

Фото © Reddit / shashinnabe

"Пофоткал своего дружочка!" — Martinoice;