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26 мая, 08:02

10 до безобразия фотогеничных питомцев, которых можно сразу отправлять в модельные агентства

Когда-нибудь завидовали домашним животным? Мы — да. Оказывается, некоторые питомцы так хорошо получаются на фото, что ни одному человеку и не снилось! Не верите? Собрали 10 фотодоказательств.

"Никто не имеет права говорить мне, что она не красотка!" KaliforniaMLG.

Фото © Reddit / KaliforniaMLG

Фото © Reddit / KaliforniaMLG

"Она супермодель!" itsamiracole7.

Фото © Reddit / itsamiracole7

Фото © Reddit / itsamiracole7

"Сфоткал своего попугая!" callmespookyking.

Фото © Reddit / callmespookyking

Фото © Reddit / callmespookyking

"Его спасли во время наводнений в Луизиане, но посмотрите, какой он величественный", Pliny_the_middle.

Фото © Reddit / Pliny_the_middle

Фото © Reddit / Pliny_the_middle

"Ну и кто будет сомневаться, что он действительно позировал для фотографии?!" wirukinson.

Фото © Reddit / wirukinson

Фото © Reddit / wirukinson

"Корова позирует со своим приятелем", — lnfinity.

Фото © Reddit / lnfinity

Фото © Reddit / lnfinity

"Она чистила свои лапки, а я сделал эту гениальную фотографию", — alc0holl.

Фото © Reddit / alc0holl

Фото © Reddit / alc0holl

"Сделал фото золотистого ретривера моего друга на закате", — stayfed.

Фото © Reddit / stayfed

Фото © Reddit / stayfed

"Скажите "Сы-ы-ыр!" shashinnabe.

Фото © Reddit / shashinnabe

Фото © Reddit / shashinnabe

"Пофоткал своего дружочка!" Martinoice;

Фото © Reddit / Martinoice

Фото © Reddit / Martinoice

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

Обложка ©

Reddit / alc0holl, Martinoice

Сергей Трофимов
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