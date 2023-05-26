10 до безобразия фотогеничных питомцев, которых можно сразу отправлять в модельные агентства
Когда-нибудь завидовали домашним животным? Мы — да. Оказывается, некоторые питомцы так хорошо получаются на фото, что ни одному человеку и не снилось! Не верите? Собрали 10 фотодоказательств.
"Никто не имеет права говорить мне, что она не красотка!" — KaliforniaMLG.
Фото © Reddit / KaliforniaMLG
"Она супермодель!" — itsamiracole7.
Фото © Reddit / itsamiracole7
"Сфоткал своего попугая!" — callmespookyking.
Фото © Reddit / callmespookyking
"Его спасли во время наводнений в Луизиане, но посмотрите, какой он величественный", — Pliny_the_middle.
Фото © Reddit / Pliny_the_middle
"Ну и кто будет сомневаться, что он действительно позировал для фотографии?!" — wirukinson.
Фото © Reddit / wirukinson
"Корова позирует со своим приятелем", — lnfinity.
Фото © Reddit / lnfinity
"Она чистила свои лапки, а я сделал эту гениальную фотографию", — alc0holl.
Фото © Reddit / alc0holl
"Сделал фото золотистого ретривера моего друга на закате", — stayfed.
Фото © Reddit / stayfed
"Скажите "Сы-ы-ыр!" — shashinnabe.
Фото © Reddit / shashinnabe
"Пофоткал своего дружочка!" — Martinoice;
Фото © Reddit / Martinoice
Reddit / alc0holl, Martinoice