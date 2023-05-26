Звезда "Гардемаринов" Мамаев раскрыл причину поездок в зону спецоперации

Уже не секрет, что звезда популярной кинокартины "Виват, гардемарины!" Михаил Мамаев часто посещает зону специальной военной операции. Однако в качестве кого он ездил на Украину — артист не сообщал. И вот наконец в эфире программы "Жизнь и судьба" на канале "Россия 24" он раскрыл свой секрет.

Актёр признался, что ездит в зону спецоперации в качестве военкора, собирает материал для документальных фильмов. В том числе, уточнил артист, съёмочная группа бывает в местах, где опасно находиться без оружия.

"Я не понимал, как живой человек в самолёте бомбит матерей с детьми, людей, идущих на работу. Людям на той стороне не важен человек. Им важна земля, которую нужно отвоевать", — сообщил Мамаев в эфире программы.

По словам Мамаева, чтобы помочь соотечественникам, он отправился в Донбасс. В его поддержку он выступил ещё в 2014 году, а после начала спецоперации прекратил общение с теми знакомыми, которые осудили действия российских властей. Артист считает, что важно доносить до всех настоящую информацию о происходящем на передовой, поэтому он работает над созданием документального кино.

"Наступил такой момент, когда возникло желание помочь людям. Я родился и вырос в военной семье, я сам офицер запаса. Я стал думать, чем я могу помочь своей стране. Начал предлагать услуги как офицер запаса, гражданин, журналист, поэт", — заключил актёр.