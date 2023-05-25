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25 мая, 19:11

Отец Сафонова "не слышал" о намерении сына забрать у жены ребёнка

Отец вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова Евгений в беседе с корреспондентом газеты "Спорт-Экспресс" выразил недоумение по поводу заявления экс-супруги футболиста в соцсетях.

"Матвей хочет забрать у бывшей жены двухлетнюю дочь и взыскать алименты? Впервые слышу об этом", — сказал он, предположив, что та хочет пропиариться.

Анастасия Казачек, бывшая супруга Сафонова, в соцсетях написала, что хоккеист якобы планирует отсудить у неё дочь и взыскать алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.

"Снесло крышу от денег": Экс-жена Сафонова обвинила голкипера в желании отобрать у неё дочь

"Снесло крышу от денег": Экс-жена Сафонова обвинила голкипера в желании отобрать у неё дочь

Ранее жена футболиста Алвеса показала полное боли прощальное письмо и объявила о разводе. Она объяснила это решение изменами футболиста.

Обложка ©

ТАСС / Олег Бухарев

Лариса Сафронова
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