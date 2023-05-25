"Снесло крышу от денег": Экс-жена Сафонова обвинила голкипера в желании отобрать у неё дочь

Вратарь футбольного клуба "Краснодар" и сборной России Матвей Сафонов подал иск против бывшей жены Анастасии об определении места жительства их двухлетней дочери Майи. Об этом сама экс-супруга футболиста заявила в соцсетях. Кроме того, по её словам, 24-летний голкипер надеется стрясти с девушки алименты на содержание ребёнка в размере 13 тысяч рублей ежемесячно.

"Его право, быть достойным человеком закон не обязывает. Однако забирать у матери двухлетнюю дочь... Это уже переходит все границы. Я больше не могу позволить себе молчать, так как это касается уже не только меня. Видимо, нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности", — написала экс-супруга футболиста в соцсетях.

Матвей и Анастасия прожили в браке меньше года. Фото Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Love_safonov

Также Анастасия заявила об изменах Сафонова. По её словам, голкипер проводил время с другими женщинами как до беременности экс-жены, так и после появления на свет их дочери. Кроме того, как утверждает Анастасия, футболист даже не приехал забрать ребёнка из роддома, так как был слишком занят интрижками на стороне. Сам Сафонов пока не комментирует такие обвинения.