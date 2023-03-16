"Разбил мне сердце": Жена Алвеса показала полное боли прощальное письмо и объявила о разводе

Супруга экс-футболиста испанской "Барселоны" Дани Алвеса, который был обвинён в изнасиловании, решила поставить точку в семейных отношениях. Об этом Джоана Санс сообщила в соцсети, опубликовав фото своего прощального письма.

"Я выбрала спутником моей жизни человека, который для меня всегда был идеален. Трудно смириться, что он мог разбить моё сердце на тысячу осколков. Я люблю его и всегда буду любить. Но также я очень люблю, уважаю и ценю себя", — пишет модель.