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26 мая, 01:08

СМИ узнали подробности похорон легендарной певицы Тины Тёрнер

247 news agency: Тину Тёрнер могут кремировать из-за её вероисповедания

Легендарная американская певица Тина Тёрнер была буддистской и поэтому она может быть кремирована в соответствии с её вероисповеданием. Об этом сообщает 247 news agency.

Издание пишет, что певица родилась в семье баптистов, но в середине 1970-х Тёрнер стала придерживаться буддистской философии. Указывается, что в некоторых интервью сама артистка признавалась, что благодаря учению, она смогла лучше познать свой мир и избавилась от токсичных отношений.

Королева рок-н-ролла: как жила певица Тина Тёрнер, вдохновлявшая гореть любовью и ни о чём не жалеть

Королева рок-н-ролла: как жила певица Тина Тёрнер, вдохновлявшая гореть любовью и ни о чём не жалеть

Напомним, легендарная американская певица и актриса Тина Тёрнер умерла в возрасте 83 лет. Причиной СМИ назвали продолжительную болезнь.

Обложка ©

Flickr / eltonandtinafan

Арина Родионова
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