СМИ узнали подробности похорон легендарной певицы Тины Тёрнер

Легендарная американская певица Тина Тёрнер была буддистской и поэтому она может быть кремирована в соответствии с её вероисповеданием. Об этом сообщает 247 news agency.

Издание пишет, что певица родилась в семье баптистов, но в середине 1970-х Тёрнер стала придерживаться буддистской философии. Указывается, что в некоторых интервью сама артистка признавалась, что благодаря учению, она смогла лучше познать свой мир и избавилась от токсичных отношений.