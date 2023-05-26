СМИ узнали подробности похорон легендарной певицы Тины Тёрнер
247 news agency: Тину Тёрнер могут кремировать из-за её вероисповедания
Легендарная американская певица Тина Тёрнер была буддистской и поэтому она может быть кремирована в соответствии с её вероисповеданием. Об этом сообщает 247 news agency.
Издание пишет, что певица родилась в семье баптистов, но в середине 1970-х Тёрнер стала придерживаться буддистской философии. Указывается, что в некоторых интервью сама артистка признавалась, что благодаря учению, она смогла лучше познать свой мир и избавилась от токсичных отношений.
Королева рок-н-ролла: как жила певица Тина Тёрнер, вдохновлявшая гореть любовью и ни о чём не жалеть
Напомним, легендарная американская певица и актриса Тина Тёрнер умерла в возрасте 83 лет. Причиной СМИ назвали продолжительную болезнь.
Flickr / eltonandtinafan