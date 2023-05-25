Так сказали звёзды: Как вырастить идеальный урожай с помощью астрологии

Дачники уже давно проводят все вечера и выходные на своих участках. Копают, сажают, поливают и мечтают, как будут собирать спелые и вкусные овощи. Удивительно, но в том, как добиться желанного результата, может помочь астрология. По словам эксперта Юлианы Гридневской, главным ориентиром для садоводов служит Луна и её фазы. Цветы, кустарники, деревья и овощи, чьи плоды находятся над землёй, необходимо высаживать в период роста ночного светила. Тогда растения развиваются быстрее, ведь их соки начинают течь от корней к стеблям.

"На растущую Луну (желательно ближе к полнолунию) хорошо прививать плодовые деревья. Также в это время стоит пересаживать растения, тогда они быстро приживутся и будут прекрасно расти", — поделилась Гридневская.

Тайные лайфхаки, как получить хороший урожай овощей. Фото © Freepik / prostooleh

В период убывающей Луны надо сажать растения, чьи плоды развиваются под землёй. Тогда они растут медленнее, но их соки стремятся вниз, к корням. В результате овощи вырастают крупные и сочные. Ещё это удачное время для обрезки растений. В период убывающей Луны им легче переносить данный процесс.

В беседе с "Москвой-24" астролог Юлиана Гридневская рассказала, что прополкой и удалением засохших веток надо заниматься в новолуние и несколько дней до него. Пересадкой, наоборот, в районе полнолуния. Соблюдая эти простые правила, вы добьётесь чудесного урожая. Желаем удачи!