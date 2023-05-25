Желе, варенье и ликёр: Любителям сирени предложили попробовать её на вкус

Цветы сирени не только приятно пахнут, но и придают пикантный вкус блюдам. Какие угощения можно получить из этого растения, рассказал шеф-повар Дмитрий Костев.

Прежде всего он предложил приготовить изумительное желе. Из ингредиентов понадобится четыре чашки цветков сирени, половина чайной ложки ванильного экстракта и три стакана кипятка. Кроме того, необходимо 12 граммов пектина, четыре столовые ложки лимонного сока и килограмм сахара.

"Цветки сирени нужно залить водой на пять часов. Затем их следует отжать и процедить. Затем добавьте в эту смесь лимонный сок и ваниль. Сахар и пектин нужно размешать, добавив к ним воду. Объединить все ингредиенты вместе и поставить на огонь, смесь должна дойти до стадии кипения. Варить следует не более двух минут. А после можно желе закатывать в баночки", — отметил Костев в беседе с "Вечерней Москвой".

Ещё одним лакомством из сирени может стать ароматное варенье. Собранные лепестки следует промыть и просушить. Ёмкость с ними необходимо поставить на огонь, залить водой, смесь надо довести до кипения. Варить нужно не более 15 минут, тщательно помешивая. После этого необходимо процедить массу через дуршлаг, сок отделить, а цветы засыпать сахаром и перетереть до однородной кашицы. Затем добавить сок и варить ещё 25 минут. Из сирени можно ещё получить ликёр.

"Для его приготовления нужно взять сами цветы — сколько не жалко, сок одного лимона, 200 граммов сахара и около полутора литров водки", — предложил Костев.

Сахар следует высыпать в банку, добавить цветы, выдавить сок и залить всё это водкой. Затем ёмкость надо поместить в тёмное и прохладное место на месяц.