6 летних образов в стиле 90-х, которые смело можно повторить и летом 2023 года

Чем нам запомнились 90-е? Кожаными мини-юбками, лосинами кислотного цвета, джинсовыми костюмами и совершенно дикими начёсами. Но не все тренды тех лет настолько дикие и безумные. Некоторые до сих пор вдохновляют дизайнеров и временами появляются на страницах модных журналов. Есть и те, что вновь стали популярными и смотрятся красиво и современно. А главное, никто не посмотрит на вас косо, если вы наденете их в 2023 году.

1. Джинсы с высокой талией

Джинсы с высокой талией снова в моде. Фото © Freepik / lookstudio

Всё, низкая посадка постепенно уходит в прошлое. И да здравствует завышенная! Вариантов комбинирования масса. К примеру, джинсы мешковатого фасона можно сочетать с короткими топами или белыми рубашками, заправленными внутрь. А зимой лучше всего добавить образу укороченный свитер — красиво и свежо.

2. Кардиганы

Ещё одна вещь перекочевала в современность прямиком из 90-х — кардиган. Идеальный вариант для немного прохладной погоды, когда в летней одежде не так комфортно, но при этом для куртки ещё жарко. Кардиган всегда придёт на помощь. Его можно носить укороченным или частично застёгнутым, с брюками с низкой посадкой или широкими джинсами. Смотреться будет восхитительно.

3. Армейские ботинки

Писк сезона лето 2023 — армейские ботинки. Фото © Freepik / senivpetro

А если вдруг нагрянут непредвиденные холода, то вот вам отличный вариант. Мы правда говорим о них. Вы не ослышались: армейские ботинки действительно снова в тренде. От них так и веет силой и мощью. И на первый взгляд кажется, что с такой обувью низ получится слишком тяжёлым. Но это вовсе не так. Практичные, удобные, красивые, они придают уверенности и некоей экстравагантности образу. А если подобрать правильное сочетание, надев их с более элегантной одеждой, то получится настоящий космос.

4. Комбинезон

Да, вещь довольно неоднозначная и часто ассоциируется с рабочей, чем, по сути, и является. Однако в 2023-м вновь попала в топ. Стильный и эффектный образ с её помощью создать не составит труда. Комбинезон способен менять свою обладательницу легко и просто. В нём фигура смотрится стройнее, а рост — визуально выше. Его легко сочетать с любой другой одеждой и обувью. Идеальный вариант — чёрный с расклёшенными штанинами или потёртый с разрезами. Можно выбрать и кожаную версию. Отлично впишется и классический синий джинсовый комбинезон с прямыми штанинами. Никаких запретов нет, все модели доступны и разрешены.

5. Прозрачные и сетчатые ткани

Сетчатые и прозрачные ткани — идеальный вариант для лета.

Голые наряды снова в тренде. И это отлично доказали все последние мероприятия 2023 года. Сеточка тоже не отстаёт. Красавицам с идеальной фигурой подойдёт превосходно. Но и менее решительным угодить сможет в качестве дополнительного украшения или элемента одежды. К примеру, сетчатая накидка поверх платья или костюма освежит образ и добавит ему экстравагантности.

6. Расклёшенные джинсы

Внимание! Клёш снова в моде. Именно так. Джинсы с завышенной талией, облегающие ноги сверху, а чуть ниже бедра или от колена начинается расширение — идеальный фасон. Он подчёркивает все достоинства фигуры, делает вас стройнее, удлиняет ножки и рост в целом. Визуально смотрится просто великолепно. А также к такой модели подходит абсолютно любая обувь: от кроссовок до высоченного каблука.