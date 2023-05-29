Как поддержать детей накануне ЕГЭ: 5 советов родителям от семейного психолога

Какая помощь детям в период ЕГЭ будет уместна, а какой лучше избегать, как работать с собственными эмоциями, чтобы не передать ребёнку чувство беспокойства, рассказывает психолог, специалист сервиса "Профи" Ирина Андриевская .

1. Как не стоит помогать ребёнку

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Родителям свойственно волноваться, когда их дети сдают ЕГЭ. Однако некоторые предпочитают запугивать ребёнка, а не поддерживать. Часто школьники слышат от близких такие фразы, как: "Если ты не сдашь, то пойдёшь работать дворником" или "А я говорила, что нужно начинать готовиться раньше". Но эти слова ещё больше усилят тревогу выпускника.

К моменту сдачи ЕГЭ ребёнок сам знает, что будет, если он не сдаст экзамен на нужный балл. В такой период детям нужно не осуждение, а принятие того факта, что им нелегко. Осуждающие фразы накладывают на школьников дополнительную ответственность. Они начинают работать не только на результат экзаменов, но и на уважительное отношение к себе, ведь никому не хочется чувствовать себя неудачником.

2. Мифы о стрессе

Подготовка к ЕГЭ — сложный период для большинства школьников. Испытывать тревогу из-за такого события нормально, ведь результаты экзамена определяют, поступит ли выпускник в желаемый вуз. Важно помнить, что стресс помогает подготовиться к экзаменам. Но есть и обратная сторона — дистресс. Это глубокая форма, которая истощает нервную систему и разрушает организм. Она характеризуется длительным течением, когда человек постоянно ощущает тревогу.

Некоторые считают, что тревога помогает в подготовке к экзаменам, и намеренно вводят себя в состояние дистресса, однако это миф. Определённое напряжение должно присутствовать, чтобы оставаться в тонусе для выполнения задач. Но когда уровень стресса слишком высок, то заниматься учёбой становится намного сложнее. Мозг получает сигнал "катастрофы", и на первое место выходит мысль о "спасении", хотя ничего ужасного не происходит. Родителям нужно понимать разницу, когда ребёнок напряжён и когда он в дистрессе — состоянии, которое отрицательно воздействует на организм.

3. Как помочь ребёнку снять напряжение перед ЕГЭ

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Снять чрезмерное напряжение помогут функциональные техники: расслабляющее дыхание, прогрессивно-мышечная релаксация, физические упражнения или умывание холодной водой, если нет противопоказаний. Когда родители видят, что ребёнок эмоционально устал, стоит предложить ему небольшую прогулку по парку или спортивную активность — такая практика снижает уровень стресса и нервозности. Следует также разработать индивидуальную стратегию для подготовки к экзаменам. Посоветуйтесь с ребёнком и распределите темы так, чтобы нагрузка была равномерной и не вводила детей в нервозное состояние.

4. Как правильно поддерживать детей перед ЕГЭ

В этот период родителям важно оставаться в контакте с подростком: разговаривать, задавать вопросы и поддерживать. Важно заранее рассмотреть варианты поступления в различные вузы по результатам ЕГЭ. Также стоит проработать с ребёнком сценарий на случай, если он наберёт недостаточное количество баллов для поступления в нужное учебное заведение. Такая практика снижает градус напряжения и паники у выпускников.

Позаботьтесь и о правильном питании для детей. Орехи, творог и продукты с глюкозой стимулируют мозговую деятельность. Не стесняйтесь баловать подростков любимой едой, особенно накануне ЕГЭ. Также важно обсудить с ребёнком режим сна — недосып приводит к апатии и вялости. Но не стоит заставлять выпускника ложиться в определённое время и есть только полезные продукты — спокойно расскажите о пользе и вреде тех или иных практик.

Но самое важное в период экзаменов — это диалог. Спросите у ребёнка, требуется ли ему помощь и насколько он уверен в своих силах. Помогайте выстраивать план занятий, режим дня и всё, что поможет подростку комфортно подготовиться к ЕГЭ.

5. Следите не только за детьми, но и за собой

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Сдача ЕГЭ — волнительный момент не только для школьников, но и для родителей. Важно осознать, что тревожность может перейти на детей, что негативно скажется на подготовке. Но это не значит, что взрослым не стоит делиться страхом с детьми. Создайте благоприятную атмосферу для себя и подростка. Если необходимо, то возьмите отпуск, чтобы поддержать ребёнка в этот трудный период.

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