Какие 5 ошибок совершают 90% людей на диете и вы тоже

В наше время диеты стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако, несмотря на все усилия, результат не всегда соответствует ожиданиям. И это неудивительно, ведь в процессе соблюдения диеты можно совершить множество ошибок. Давайте разберемся, какие из них делают 90% людей и как их избежать.

Ошибка 1: Слишком строгая диета

Как сбросить вес без ущерба для здоровья: пять самых распространённых ошибок при диете. Фото © Freepik

Одна из самых распространённых ошибок — слишком строгая диета. Несмотря на заблуждение о том, что чем строже диета, тем быстрее результаты, это далеко не так. Слишком суровые ограничения могут привести к голоданию, упадку сил, а в некоторых случаях даже к заболеваниям. Плюс в разы повышаются шансы сорваться.

Что же делать? Вместо того чтобы сильно ограничивать себя в еде, лучше придерживаться принципа дефицита калорий. Такая система похудения заключается в том, чтобы потреблять меньше калорий, чем вы тратите в течение дня. Если вы едите меньше, чем ваше тело требует, оно начнет использовать запасы жира как источник энергии, что приведёт к потере веса. Для высчитывания калорийности помогут специальные приложения.

Ошибка 2: Пьёте мало воды

Вода — это основа жизни, и без неё трудно представить здоровый образ жизни. Недостаточное её употребление может привести к обезвоживанию, проблемам с кожей, почками и другими органами. Что делать? Пейте воду регулярно в течение дня. Количество необходимой жидкости для каждого организма разное — в Интернете можно найти специальные калькуляторы для расчёта.

Ошибка 3: Выбираете неправильные продукты

Диета, которая не работает: пять ошибок, что мешают вам достичь результата. Фото © Freepik / pvproductions

Кажется, что если в составе вкусняшки мало калорий, то её можно есть сколько угодно. Однако это не так. Некоторые низкокалорийные продукты могут содержать много сахара, соли и других вредных веществ. Что делать? Смотрите на содержание сахара, соли и жира. Покупайте натуральные и свежие продукты.

Ошибка 4: У вас мало физической активности в жизни

Диета и здоровый образ жизни — это не только правильное питание, но и спорт. Недостаток физической активности может привести к проблемам с дыхательной системой, сердцем и другими органами. Что делать? Найдите время на физические упражнения, даже если это будет всего несколько минут в день. Ходите пешком, делайте зарядку по утрам, занимайтесь йогой или другими видами фитнеса.

Ошибка 5: Недостаточное количество сна

Какие ошибки на диете совершают абсолютно все? Фото © Freepik

Недостаток сна может привести к недостатку энергии, ухудшению настроения, а также к снижению продуктивности и эффективности при выполнении задач и достижении целей. Что делать? Старайтесь спать достаточное количество часов в день, обычно это от семи до девяти часов. Помните, что качество сна также важно, поэтому старайтесь создать комфортные условия, убедитесь, что в вашей комнате достаточно темно и тихо, и избегайте употребления кофеина и алкоголя перед отдыхом.