10 фотопримеров, что за ужасами необязательно ходить в кинотеатр, ведь природа сама прекрасно справляется
Природа — это не только великолепные пейзажи, моря и каньоны удивительной красоты. Мир кишит такими нерукотворными созданиями, что кровь в жилах стынет! Собрали 10 примеров, которые и вас перепугают.
"Сегодня я увидел, как куча муравьёв тащила перчатку по столбу..." — ri4nn3.
Фото © Reddit / ri4nn3
"Эти облака похожи на океан", — iwanttogoh0me.
Фото © Reddit / iwanttogoh0me
"Город Су-Фолс в Южной Дакоте стал зелёным во время сильного шторма сегодня вечером", — SoDakZak.
Фото © Reddit / SoDakZak
"Косил газон и обнаружил этого абсолютно монструозного палочника", — DerangedDog1,
Фото © Reddit / DerangedDog1
"Мать-многоножка обнимает своих детёнышей", — Get_Win.
Фото © Reddit / Get_Win
"Такое каждый день не увидишь. Сом, поедающий броненосца", — Pablo_The_Diablo.
Фото © Reddit / Pablo_The_Diablo
"Цветок моего друга, похожий на лапы тарантула", — officialdiscoking.
Фото © Reddit / officialdiscoking
"Несколько недель назад купил у друга минивэн. В машине постоянно появлялась паутина, поэтому решил установить ловушку для пауков... Вот что было внутри на следующий день", — SoNotCool.
Фото © Reddit / SoNotCool
"Вот что бывает, когда ненадолго отойдёшь от места своего пикника", — PM_me_yr_bonsai_tips.
Фото © Reddit / PM_me_yr_bonsai_tips
"Не понимаю, то ли бельё с верёвки собирать, то ли молиться начинать", — jan.vorster26.
Фото © Reddit / jan.vorster26
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Reddit / iwanttogoh0me, SoNotCool