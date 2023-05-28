10 фотопримеров, что за ужасами необязательно ходить в кинотеатр, ведь природа сама прекрасно справляется

"Сегодня я увидел, как куча муравьёв тащила перчатку по столбу..." — ri4nn3.

Фото © Reddit / ri4nn3

"Эти облака похожи на океан", — iwanttogoh0me.

Фото © Reddit / iwanttogoh0me

"Город Су-Фолс в Южной Дакоте стал зелёным во время сильного шторма сегодня вечером", — SoDakZak.

Фото © Reddit / SoDakZak

"Косил газон и обнаружил этого абсолютно монструозного палочника", — DerangedDog1,

Фото © Reddit / DerangedDog1

"Мать-многоножка обнимает своих детёнышей", — Get_Win.

Фото © Reddit / Get_Win

"Такое каждый день не увидишь. Сом, поедающий броненосца", — Pablo_The_Diablo.

Фото © Reddit / Pablo_The_Diablo

"Цветок моего друга, похожий на лапы тарантула", — officialdiscoking.

Фото © Reddit / officialdiscoking

"Несколько недель назад купил у друга минивэн. В машине постоянно появлялась паутина, поэтому решил установить ловушку для пауков... Вот что было внутри на следующий день", — SoNotCool.

Фото © Reddit / SoNotCool

"Вот что бывает, когда ненадолго отойдёшь от места своего пикника", — PM_me_yr_bonsai_tips.

Фото © Reddit / PM_me_yr_bonsai_tips

"Не понимаю, то ли бельё с верёвки собирать, то ли молиться начинать", — jan.vorster26.