Роковой выбор: Пресняков публично признался в любви к 21-летней участнице "Голоса" Популярное вокальное шоу "Голос" вышло на финишную прямую. Уже в следующем выпуске страна узнает имя главного вокалиста. А кто претендует на победу, расскажет Лайф. 27 мая, 23:40 Владимир Пресняков. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

В эфире Первого канала вышел новый выпуск шоу "Голос", в котором стали известны имена четырёх финалистов. Это Ирина Сыщикова (команда Антона Беляева), Людмила Серебрякова (команда Басты), Виктория Соломахина (команда Полины Гагариной) и Эльмира Диваева (команда Владимира Преснякова). Интересно, что в решающую часть 11-го сезона популярного проекта пробились только представительницы слабого пола. Женский финал был лишь однажды и то в самом первом сезоне.

Однако поклонники "Голоса" уже разочарованы. Судя по комментариям в официальной группе шоу в соцсети "ВКонтакте", зрители считают этот сезон самым слабым. Вот что они написали: "Самый слабый и неинтересный сезон", "А репертуар в этом году действительно какой-то неудачный", "Весь сезон проматываю на ускоренном режиме. Не хватает эмоций участников, юмора ведущих, хороших песен. Какое-то всё ненастоящее. Один оркестр радует", "Кошмарный репертуар в этом "Голосе". Сплошное разочарование. Жаль участников", "Ужас. И это уровень полуфинала программы "Голос"?! Чемпионат мира по фальшкрику!", "С каждым годом всё хуже и хуже. И это не вина участников, среди них есть действительно талантливые исполнители, это беда бездарных наставников!"

Признание Преснякова

При этом "Голос" продолжает удивлять поведением наставников. Так, после выступления 21-летней Людмилы Серебряковой из команды Басты Владимир Пресняков признался ей в любви. Напомним, что Люся изначально была в его команде, но на одном из этапов вылетела и её спас рэпер.

— Я люблю Люсу. Вот так вот. Я люблю её за естественность и непосредственность. Она хочет подарить всю себя на сцене, и это получается. Вась, спасибо за выбор песни. Люсенька, ты лучшая, — сказал Пресняков.

Ведущая шоу Яна Чурикова напомнила наставнику, что в зале сидит его супруга, певица Наталья Подольская. Пресняков в ответ заметил, что и его жена тоже любит Люсю.

Вмешалась в обсуждение и Полина Гагарина, которая поддержала Владимира и также призналась в любви к Люсе. Певица сообщила, что её бабушку звали тоже Людмила, поэтому она особенно тепло относится к Серебряковой.

Досталось Преснякову после нового выпуска и от фанатов. В этом сезоне он проявил себя как наставник, подопечные которого исполняют известные песни в совершенно новой аранжировке. Но его хит "Зурбаган" прозвучал в исполнении Эльмиры Диваевой в привычном формате.

"А что ж свою песню-то не угробил, как остальные?", "Пресняков пощадил "Зурбаган" и практически не закаверил", "Неужели Владимир может ничего не изменять в песне? Или на своё рука не поднимается?", "Что же Пресняков свой "Зурбаган" в миноре не переделал?" — отметили пользователи Сети.

Мощная поддержка

Приятно удивило, что в полуфинале участникам достались не только сольные номера, но и были выступления со звёздами эстрады. С командой Антона Беляева спел песню "Ты вернёшься когда-нибудь снова" Леонид Агутин. Кстати, когда Беляев был участником "Голоса", он находился как раз в команде Агутина. Участники "Голоса" Басты выступили с Анной Asti под её хит "Хобби".

Подопечные Гагариной исполнили композицию "Никогда" с Jony. А вот команда Преснякова зажгла с неподражаемой Лолитой под песню "Шампанское". И это, пожалуй, был самый яркий номер, в конце которого ещё и посыпалось конфетти.

После своего выступления Лолита обратилась с мощной речью ко всем участникам:

— В этой профессии главное — научиться проигрывать. Чем больше проигрышей, тем ценнее победа. И ещё: не спешите нравиться всем. Вы никогда не будете нравиться всем. Главное — чтобы вы любили это дело, потому что оно забирает тебя без остатка. И тогда всё получится.

Проект близится к концу, страсти накаляются. Уже в следующем выпуске страна узнает имя победителя 11-го сезона шоу "Голос".

Фото © 1tv.ru / Голос Кто победит в финале шоу "Голос"? 0 Ирина Сыщикова (команда Антона Беляева) Людмила Серебрякова (команда Басты) Виктория Соломахина (команда Полины Гагариной) Эльмира Диваева (команда Владимира Преснякова)

Авторы Кира Громова