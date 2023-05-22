Неожиданный взрыв Преснякова: Кого заподозрили в нечестности В эфире Первого канала вышел новый выпуск популярного музыкального шоу "Голос". Лайф расскажет подробнее, как прошёл этап четвертьфиналов. 21 мая, 23:40 Наставники шоу "Голос" Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев. Обложка © Первый канал

Стали известны полуфиналисты популярного музыкального проекта "Голос". Ими стали Павел Зибров и Людмила Серебрякова (команда Басты), Николай Щерба и Ирина Сыщикова (команда Антона Беляева), Надежда Проскурина и Виктория Соломахина (команда Полины Гагариной), Маргарита Багдасарян и Эльмир Диваев (команда Владимира Преснякова). Теперь они будут бороться за путёвку в финал.

Срыв Преснякова

Четвертьфинальные выступления прошли в прямом эфире, неудивительно, что эмоции зашкаливали у всех. Так, после выступления команды Преснякова наставник получил возможность высказаться и подвести итоги. Когда Владимир начал говорить, шло бурное обсуждение среди зрителей.

"Может хватит говорить?" — сказал недовольно музыкант. Но споры не прекратились, и Владимир уже раздражённо повторил свою просьбу. Ведущая "Голоса" Яна Чурикова напомнила, что идёт прямой эфир. После этого наступила тишина, и Пресняков закончил свою речь.

Наставник шоу "Голос" Владимир Пресняков. Фото © Первый канал

Котлеты для Гагариной

Команду Полины Гагариной покинул Ахмед Ахмедов. Правда, после его ухода певица заявила: "Я видела видео, как твоя дочь приглашает меня в гости на котлеты. Я приду, обещаю".

Однако поклонники телепроекта не согласились с проходом в следующий этап Проскуриной. В официальной группе в соцсети "ВКонтакте" фанаты спорили о честности голосования: "Ощущение, что Надежда проплаченная… Ахмед явно был лучше неё. И я заметила, как странно Яна огласила результаты", "Как можно было Надежду допустить до прямых эфиров? И ещё 50% дать?", "Ясный мой свЭт, ты напиши мнЭ, слЭзою дождя на бЭлой стЭнЭ — какой ужас! И голос есть, но почему такая безвкусица?", "Надежда не впечатлила. Зачем искажать русский язык?", "Ни о чём, прокричала полпесни", "Ахмеда слили. Жаль. Он лучше Надежды", "Требую восстановить Ахмеда в конкурсе!"

Стоит отметить, что все средства от зрительского голосования за участников проекта будут переданы в благотворительный фонд "Галчонок" для помощи детям и молодёжи с органическим поражением центральной нервной системы, включая ДЦП.

На следующей неделе уже станут известны имена финалистов главного музыкального шоу страны. А значит, "Голос" находится на финишной прямой.

Надежда Проскурина. Фото © Первый канал Вам понравилось исполнение песни "Ясный мой свет" от Надежды Проскуриной? 0 Да, это был интересный кавер Нет, как можно было так испортить песню?! Мне всё равно, я болею за другого участника

Авторы Иванов Алексей