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До слёз: что устроил Пресняков в последнем выпуске шоу "Голос" и почему психанул Баста

В новом выпуске популярного вокального проекта "Голос" вспомнили хиты "Фабрики звёзд", которые вывели Басту на эмоции.

14 мая, 23:40
<p>Наставник шоу "Голос" Баста. Обложка © <a href="https://www.1tv.ru/shows/golos-11/vypuski/nokauty-golos-11-vypusk-ot-12-05-2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Первый канал</a></p>

Наставник шоу "Голос" Баста. Обложка © Первый канал

В эфире Первого канала вышел новый выпуск шоу "Голос". На проекте продолжился этап "нокауты", где из тройки участников в следующий тур проходит лишь один. Удивил Владимир Пресняков, представив в абсолютно неожиданной аранжировке три хита "Фабрики звёзд", которая недавно отметила своё 20-летие. Маша Мэй спела песню "Ты узнаешь её из тысячи" группы "Корни", Ахмед — хит Елены Терлеевой "Забери солнце с собой", а Эльмира Диваева шокировала всех кавером в стиле треш-метал на попсовую песню "Про любовь" от девичьей группы "Фабрика".

Наставники остались под впечатлением от услышанного. Особенно завёлся Баста. В какой-то момент рэпер даже подскочил со своего кресла и устроил самую настоящую истерику, от которой некоторые даже смеялись до слёз.

Наставник шоу "Голос" Баста. Фото © Первый канал

Наставник шоу "Голос" Баста. Фото © Первый канал

Ты нас напугала! Я представляю, как Володя предложил: "Вот тут есть "Про любовь" песня, давай споём. Немного добавили, чуть-чуть, но ты всё поймёшь. Страшнее, что это всё спето идеально просто, — сказал Василий Вакуленко.

Владимир выбрал интересное направление, а всё это были добрые песни, отметил Беляев.

Даже сам Владимир Пресняков признался, что не ожидал от своих участников такого. "Вы просто какие-то бешеные", отметил наставник. Конечно, после такого шоу Пресняков без сомнений выбрал из тройки участников Эльмиру, а вот Полина Гагарина спасла Ахмеда.

Фанаты разделились во мнении от увиденного. В официальной группе соцсети "ВКонтакте" одни признались, что остались под приятным впечатлением от каверов: "Владимир в своём репертуаре. Удивляет аранжировками и услаждает слух голосами своей команды".

Наставник шоу "Голос" певец Владимир Пресняков. Фото © Первый канал

Наставник шоу "Голос" певец Владимир Пресняков. Фото © Первый канал

"С выбором полностью согласна. Хотелось, чтобы Ахмеду и дальше повезло", "Пресняков сделал этот концерт! Шикарные номера. Завистники, конечно, подпортили впечатление своими неуместными шутками. Я, правда, болела за Ахмеда, но конкурентки у него были достойные", "Огонь! Круто же! Аранжировка просто адская в хорошем смысле. И вокал потрясающий", "Рецепт наставничества от Преснякова: берёшь песню из нулевых, делаешь бешеную версию — и норм".

"Убил сразу двух зайцев": Как Баста хитрит на шоу "Голос"

"Убил сразу двух зайцев": Как Баста хитрит на шоу "Голос"

А другие, наоборот, не оценили и оставили много гневных комментариев: "Пожалуйста, не надо больше песен с "Фабрики"! Мало хороших хитов?!", "Пресняков надоел песни переделывать. Хочется переключить канал, когда выступает его команда", "Полное разочарование. Устала от просмотра", "Самый ужасный выпуск в прямом смысле этого слова! Куда смотрят редакторы? Или они в отпуске? Что за ужас мы посмотрели? Как это можно было выпускать в эфир?", "Аранжировки у Преснякова — это просто треш какой-то! Особенно фабричная "Про любовь". Очень понравилось, как Баста её оборжал! Красавчик!", "Очередное издевательство над песней! Бедный Матвиенко" (продюсер группы "Фабрика" Игорь Матвиенко. — Прим. Лайфа).

Уже на следующей неделе стартует новый этап на "Голосе", где участники будут выступать в прямом эфире. Развязка уже близко.

Как вам новые версии хитов "Фабрики звёзд"?

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Откровения Гагариной, парик Басты и триумф Преснякова: Как стартовал второй этап на шоу "Голос"

Откровения Гагариной, парик Басты и триумф Преснякова: Как стартовал второй этап на шоу "Голос"

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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