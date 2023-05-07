"Убил сразу двух зайцев". Как Баста хитрит на шоу "Голос" Хитрый план Басты и возмущения фанатов из-за дуэтов. Как стартовал этап нокаутов на "Голосе". 6 мая, 23:40 Василий Вакуленко (Баста), Ирина Сыщикова. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов / © 1tv.ru

На шоу "Голос" стартовал новый этап — нокауты. Наставники разбивают свои команды на тройки, а по результату выступления выбирают лишь одного участника, который пойдёт с ним дальше. При этом другие члены жюри могут спасти выбывших конкурсантов.

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, напоминал об этом Преснякову, Гагариной и Беляеву: "Коллеги, хочу напомнить, что у вас есть ещё возможность хоть какую-то пользу принести".

И не зря Баста это сказал. После выступления своей тройки — Павел Зибров, Ирина Сыщикова и Анастасия Демидова — рэпер спас мужчину, дав ему ещё один шанс. А вот девушки должны были покинуть шоу. Особенно обидно было за Ирину, которая ярко представила песню Лорин Euphoria. Но в итоге её выбрали сразу три наставника, а сама певица сделала свой выбор в пользу Беляева. А фанаты сразу раскусили хитрый план рэпера.

Наставник шоу "Голос" Антон Беляев. Фото © 1tv.ru

Вот что они написали в официальной группе "Голоса" во "ВКонтакте": "Да, всё было понятно практически сразу! Василий Михайлович непрост, очень опытный наставник. Думаю, он на 99,9% был уверен, что Ирину спасут друзья-наставники, поэтому и выбрал Павла. Как говорится, "убил" сразу двух зайцев", "А мне кажется, это у Басты многоходовочка. Павел крут, но он понимал, что на спасение Ирины больше шансов".

Дуэты снова мимо

Бурные споры вызвало и выступление тройки — Николай Щерба, Виктория Княжевская и дуэт Юлия и Даниил Брант. Антон Беляев сделал выбор в пользу Щербы, а вот яркий семейный дуэт покинул шоу. Поклонники музыкального телепроекта огорчились и пришли к выводу, что это просто не формат шоу: "Мне кажется, или на "Голосе" есть негласное правило не пускать дуэты до прямых", "Дуэт самый сильный из всех, жаль", "Жаль Брантов. Никогда дуэты до финала не доходят", "Вот в этот раз Брантов действительно было жаль терять, они мне очень понравились именно с этой песней", "Дуэт просто шикарный, но всё-таки это нечестно, когда два голоса против одного. Они показали себя прекрасно, но всё-таки дуэты — это не формат этого проекта", "Жалко Брантов, хотелось их слушать и слушать. Но их минус в этом проекте — это форма дуэта. Понятно, что до конца бы они не дошли. Зато теперь их узнали и полюбили многие зрители".

А кто-то даже предположил, что Беляев надеялся на спасение Брантов другими наставниками, но этого не произошло.

До решающей стадии шоу "Голос" осталось совсем немного, а страсти вовсю накаляются. Посмотрим, чем удивят наставники и участники на следующей неделе.

Наставник шоу "Голос" Антон Беляев и участница Ирина Сыщикова. Фото © 1tv.ru Вы поддерживаете дуэты в шоу "Голос"? 0 Это проект для сольных исполнителей Да, почему бы и нет? Мне всё равно

Авторы Кира Громова