Откровения Гагариной, парик Басты и триумф Преснякова: Как стартовал второй этап на шоу "Голос" "Решили перещеголять Шнурова". Как новые наставники опередили Гагарину и Басту на шоу "Голос". 23 апреля, 23:40 Наставники шоу "Голос" Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев. Обложка © Первый канал

На Первом канале вышел новый выпуск популярного музыкального проекта "Голос". Чем запомнились первые "поединки" — в материале Лайфа.

На шоу "Голос" стартовал второй этап — "поединки", где наставники Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев начали проявлять себя. Особенно было интересно посмотреть, что придумают дебютанты жюри Пресняков и Беляев. И ожидания оправдались, они зажгли по полной.

Вызов Гагариной

Эмоциональное выступление дуэта Юлии Гарифуллиной и Эльмиры Диваевой из команды Преснякова, которые исполнили хит Элвиса Пресли Can’t Help Falling in Love, вывело на откровения Гагарину.

— Я буквально вчера досмотрела фильм "Элвис". Он о трагической жизни артиста. Вообще о жизни артиста. У нас не хватает времени на детей, на семью. Как я объясняю дочери: "Они меня ждут". То есть я ребёнку говорю, что кто-то важнее, чем он? А посвящение Элвису шикарное. За всю историю проекта было много классных номеров, и этот войдёт в историю. Я не могла представить, что вы так поёте. Этот номер будут пересматривать как пособие для вокалистов и артистов. Володя, это лучший дебют, который может только быть, — восхитилась участница Евровидения.

Наставник шоу "Голос" певец Владимир Пресняков. Фото © Первый канал

Вообще, выбор номеров для участников от Преснякова приятно удивил. Это оценили и зрители. Вот что они писали в официальной группе "Голоса" в соцсети "ВКонтакте":

"Очень надеюсь, что Пресняков в "Голосе" теперь надолго, есть что слушать и на что смотреть. Как наставник он очень радует!", "Пресняков приятно удивляет своими дуэтами", "Я так поняла, Пресняков решил перещеголять Шнурова в аранжировках", "Я почему-то думала, что с первого номера удивлять будет Беляев, но удивляет Пресняков. Едва узнала песню Лолиты и Лакосты. Пресняков прям жжёт", "Песня КИШ, ну просто браво! Преснякову респект, номера его, как наставника, выше всяких похвал".

Яркий дебют Беляева

Отличным дебют выдался и для бывшего участника "Голоса", а ныне наставника Антона Беляева. Сам музыкант признался, что раньше не понимал, насколько тяжело сидеть в кресле и делать выбор.

Баста с юмором отреагировал на номера от Антона: "Беляев показался мне неприятным человеком, немного грубоватым. И в этом мы с ним близки. Люблю его за такое чувство юмора. Когда я вижу такое, мне сразу хочется обнять Антона. Браво наставнику просто за номер". А Гагарина в своём стиле эмоционально высказалась о постановках Беляева: "Хватит, Антон, ты же новенький! Сделал бы просто хорошо. А вот так, Антон, нельзя".

Наставник шоу "Голос" певица Полина Гагарина. Фото © Первый канал

Зрителям тоже по душе пришлись номера от фронтмена Therr Maitz. В соцсетях они писали хвалебные отзывы: "Фантастический выпуск, очень рада приходу Антона и Владимира. "Голос" ожил, от выпуска просто было не оторваться!", "Дуэты Антона и Владимира приятно слушать", "Очень красивый и вкусный номер получился на португальском языке, за это респектище Антохе и ребятам", "Знала! Так и знала, что у Беляева будет крутяк! Как это прекрасно".

Парик для мужчин

Необычным выдался номер участниц из команды Гагариной Таиси Урумидис и Илоны Красниковой, которые исполнили оперную композицию "Кошачий дуэт" без слов, но со звуками. Была разыграна сценка, где одна из участниц снимает парик с другой. После номера его примерить решили и Пресняков, и Баста, и Беляев, вызвав смех у зрителей.

Наставник шоу "Голос" певец Антон Беляев. Фото © Первый канал

Поклонникам популярного телепроекта не зашла такая постановка: "Материал Гагариной — очередная фигня", "Опять у Гагариной цирк… Такими голосами можно было столько и такое спеть, не промяукать. Зачем это?", "Влад замечательный, но материал у Гагариной, конечно, это что-то. Неужели таким голосам нельзя было подобрать поинтереснее?", "Уберите Гагарину из проекта. Поставьте башковитого наставника".

Посмотрим, чем ответят Гагарина и Баста ярким номерам Преснякова и Беляева уже в следующем выпуске.

Кто из новых наставников вам нравится больше? 0 Владимир Пресняков Антон Беляев Оба хорошие Я только за Басту/Гагарину

Авторы Кира Громова