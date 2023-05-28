7 самых необычных способов быстро поднять себе настроение
Нам всем кажется, что настроение — вещь неподконтрольная и если уж тебе его кто-то испортил, то вернуть его обратно крайне сложно. На деле же это совсем не так. Собрали 7 лайфхаков, которые точно помогают.
Часто наше настроение бывает подавленным и мы не знаем, как справиться с этим. Подобрали семь необычных способов, которые помогут поднять настроение и добавить ярких моментов в жизнь.
1. Яркие цвета
Необычные способы расслабиться и снять напряжение: спа-процедуры для ног, велопрогулки и другие советы. Фото © Shutterstock
Одежда и предметы насыщенных цветов могут значительно повлиять на ваше настроение. Наденьте яркую футболку или купите такой подарок для себя или близких — это поможет поднять настроение! Исследования показывают, что яркие цвета влияют на работу мозга и способствуют улучшению настроения.
2. Йога с животными
Забудьте обычные занятия йогой и попробуйте спорт с животными! Многие центры йоги предлагают занятия с котами, собаками, альпаками и даже козами. Наслаждайтесь приятной компанией животных и одновременно занимайтесь здоровьем. Не только вы получите удовольствие от общения с животными, но и укрепите свои мышцы и снимете напряжение.
3. Покрасьте волосы в необычный цвет
Яркие цвета, йога с животными и другие необычные способы улучшения настроения. Фото © Shutterstock
Измените свой имидж и покрасьте волосы в яркие цвета! Не бойтесь экспериментировать и выбирать необычные оттенки. Такой шаг поможет вам поднять настроение и добавит уверенности в себе. Необходимо преодолеть страх перед переменами и попробовать на себе что-то новое.
4. Спа-процедуры для ног
Попробуйте незабываемые спа-процедуры для ног! Массаж, педикюр, гидромассаж — всё это поможет снять усталость и поднять настроение. Большинство людей чувствуют себя вымотанными в конце дня из-за того, что провели слишком много времени на ногах. Спа-процедуры, даже домашние, помогут снять с них нагрузку и расслабиться уже всем телом и душой.
5. Ароматерапия
Семь необычных способов поднять настроение. Фото © Shutterstock
Разные запахи могут оказывать сильное влияние на наше настроение. Используйте ароматические масла, свечи или диффузоры, чтобы создать атмосферу комфорта и уюта в своём доме. Например, романтический аромат розы поможет вам расслабиться и успокоиться, а цитрусовые ароматы добавят энергии и бодрости.
6. Велопрогулки
Смените обстановку и отправляйтесь на прогулки на велосипеде! Это не только полезно для здоровья, но и позволит вам насладиться красотой окружающей природы и отвлечься от повседневных забот. Велосипедные прогулки отлично подходят для людей, которые хотят сделать что-то полезное для своего здоровья, но не хотят заниматься спортом.
7. Сделайте что-то своими руками
Это может быть что угодно — от мебели до украшений. Такой творческий процесс поможет вам расслабиться и поднять настроение. Кроме того, создание чего-то своими руками поспособствует развитию творческих и интеллектуальных способностей.
Как мы видим, настроение можно поднять не только обычными способами, но и необычными. Яркие цвета, йога с животными, спа-процедуры для ног и другие советы, которые мы рассмотрели, помогут вам поднять настроение и добавить красок в жизнь.
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