От жвачки до санитайзера: 9 "полезных" привычек, которые могут причинить серьёзный вред организму

Помните, что и сладкое можно есть ночами, и фастфуд, главное — не увлекаться. Нет чего-то исключительно плохого или хорошего. В погоне за всем самым полезным для организма легко перейти черту, когда польза превращается во вред. И вот самые яркие примеры.

1. Есть много рыбы

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Лосось, сельдь, тунец и скумбрия содержат большие концентрации гистамина. Это вещество вырабатывается в нашем организме и играет важную роль в работе иммунной системы. Оно регулирует аллергические и воспалительные реакции, поэтому его уровень жёстко контролируется.

Если гистамина больше, чем организм может "переварить", возникает его непереносимость. А вместе с ней и куча проблем, таких как диарея, болезненная менструация, сенная лихорадка, затруднённое дыхание, крапивница, гиперемия, зуд, повышенное давление... И это только часть списка.

Если вы точно знаете, что у вас непереносимость гистамина, то указанную рыбу лучше исключить. А вместе с ней — колбасы, сыровяленое мясо, плавленый сыр, квашеную капусту, помидоры, шпинат, баклажаны, авокадо, уксус, дрожжи, соевый соус и алкоголь.

2. Употреблять пищевые добавки

Добавки могут стать отличным дополнением к здоровому питанию, но важно знать меру. Например, переизбыток витамина С может привести к плохому самочувствию, спазмам в желудке и проблемам с пищеварением. Придерживайтесь рекомендуемого количества, указанного на упаковках. А если вы заметили странные симптомы, запишитесь на приём к терапевту.

3. Налегать на фрукты и овощи

Диета, богатая сырыми фруктами и овощами, в целом благоприятна для здоровья. Однако слишком большое содержание клетчатки может негативно отразиться на организме. Возникает синдром раздражённого кишечника, который проявляется в виде вздутия живота, метеоризма, спазмов, запоров и диареи.

Некоторые овощи содержат короткоцепочечные углеводы, которые плохо всасываются в тонком кишечнике и при этом очень нравятся кишечным бактериям. Примеры — сельдерей, цветная капуста, лук и горох. А ещё грибы — хоть это и совсем не овощи. В любом случае такой пищей лучше не объедаться, иначе проблем с пищеварением не избежать.

4. Пить только бутилированную воду

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Всем известно о негативном влиянии пластиковых бутылок на окружающую среду. Но и организм человека тоже может от них пострадать. Ещё не все производители тары для воды отказались от использования вредных химикатов. Например, бисфенола, который способен нарушить гормональный баланс в организме.

Если на этикетке не указано, из какого конкретно источника разлита вода или каким образом она была очищена, то по качеству она может быть даже хуже воды из-под крана. Так что, возможно, лучшим вариантом будет просто фильтровать обычную воду и брать её с собой. А в качестве вкусовых добавок можно использовать огурцы, мяту, ягоды или фрукты.

5. Исключить из рациона все жиры

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Пища, содержащая жиры, вовсе не обязательно вредная. Да, в среднем она вдвое калорийнее белков и даже углеводов. Но если мы говорим об орехах, семенах, авокадо или оливковом масле, то такие жиры очень даже полезны. Жиры выполняют в организме важные функции. Они служат источником энергии, поддерживают здоровье клеток, помогают эндокринной системе. А ещё без них не усваиваются витамины A, D, E и K.

Если и сокращать потребление жиров, то лишь их транс-форм, например содержащихся в жареных блюдах или выпечке. Обычно в такой пище присутствует ещё и внушительный объём простых сахаров, от которых тоже стоит отказаться.

6. Чистить зубы как можно чаще

Гигиена полости рта чрезвычайно важна для поддержания здоровья, но с этим тоже можно переборщить. Каждая чистка зубов становится для них стрессом, и, если делать это слишком часто или слишком усердно, велика вероятность повреждений. Кстати, не стоит хвататься за щётку сразу после еды. Лучше подождать от 30 минут до часа, особенно если вы ели что-то типа цитрусовых. Чистка делает эмаль более восприимчивой к кислотам, и в результате повышается риск разрушения зубов.

7. Дезинфицировать руки при первой же возможности

Ковид приучил нас к санитайзерам: теперь обработать руки можно на работе, в магазине и на улице. Однако чрезмерное увлечение дезинфицирующими средствами наносит урон микробиому кожи, который является неотъемлемой частью иммунной системы.

Раздражение, шелушение и истончение кожи рук под воздействием спирта и других агрессивных химикатов повышает риск аллергии, солнечных ожогов и — как ни странно — заражения микробами. Это не значит, что от санитайзеров нужно полностью отказаться. Просто не стоит ими злоупотреблять, а вместо спиртосодержащих средств лучше использовать натуральные антимикробные вещества на основе эфирных масел.

8. Заниматься спортом каждый день

Во-первых, это может снизить эффективность ваших занятий. А во-вторых, — нанести вред здоровью, особенно если вы новичок и стараетесь вылезти вон из кожи, чтобы поскорее добиться желаемых результатов. Научитесь слушать своё тело. И усвойте прописную истину: после каждой тренировки требуется восстановление. Оно включает в себя отдых от спорта и здоровый сон.

Переизбыток физической нагрузки может привести к выгоранию, истощению и травмам, а это точно не то, чего вы добивались. Лучший способ получить от занятий пользу — чередовать их с днями отдыха.

9. Использовать жвачку каждый раз после еды