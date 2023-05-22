Какие болезни вызывают ароматические палочки, дезодоранты и очистители ковров
Предметы домашнего обихода могут увеличить риск рака, инсульта, заболеваний лёгких и нервной системы. Рассказываем про самые опасные источники болезней, которые всегда под рукой.
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Средства для чистки ковров и даже дезодоранты загрязняют жилище сильнее выхлопных газов. Доктор Амир Хан выложил в "Твиттере" видео, в котором предупредил подписчиков об опасностях, притаившихся в каждом доме.
Доктор Амир Хан. Фото © Twitter / DrAmirKhanGP
Ухудшение качества воздуха в помещении может стать причиной заболеваний лёгких, проблем с сердцем и даже инсультов, заявил эксперт. Прежде всего убедитесь, что у вас в квартире или доме нет дровяной печи и вы не готовите пищу на открытом огне, — это главные источники углекислого газа и сажи.
"Продукты горения оседают в лёгких и в долгосрочной перспективе могут вызвать рак. Добавьте к этому воспаление глаз и горла, проблемы с дыханием и повышенные риски для младенцев", — рассказывает врач Амир Хан.
Если с этим всё в порядке, переходим к куда более неочевидным примерам. Вы и подумать не могли, что именно эти, казалось бы, безобидные предметы способны чуть ли не убить.
Чем опасны свечки и аромапалочки
Ароматические свечи приносят больше вреда, чем пользы. Фото © Freepik
Ароматические свечи и палочки при горении или тлении выделяют мелкие частицы загрязняющих веществ. Причём палочки — в 100 раз больше. Эти аксессуары лучше использовать только в больших и хорошо проветриваемых помещениях.
Вред полироли для мебели и лака для волос
Почему опасно использование лака для волос. Фото © Freepik
Полироль для мебели, освежители воздуха, средства для очистки ковров или духовки содержат летучие органические соединения. При вдыхании они ухудшают работу лёгких, вызывают тошноту и наносят вред нервной системе. То же самое относится к дезодорантам-аэрозолям и лакам для волос.
"Невозможно полностью отказаться от использования этих средств, но нужно свести его к минимуму. А ещё лучше — посадить много комнатных растений и открыть окна. Только так вы улучшите качество воздуха дома", — подчёркивает эксперт.
Исследования Агентства по охране окружающей среды США показывают, что уровень этих органических загрязнителей в жилищах в два-пять раз выше, чем на улице. Поэтому проветривание квартиры — это то, с чего стоит начать, если вы не хотите подхватить серьёзную болезнь прямо у себя дома.