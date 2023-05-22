4-й день лунного календаря: Что можно и чего нельзя делать 22 мая

В народе 22 мая отмечается праздник Николы Вешнего. В Церкви это День памяти святителя Николая Чудотворца. Ему молятся об излечении от болезней, о благополучии и защите бедных, сирот, невинно осуждённых, детей, купцов, путешественников. Молятся о защите моряков и спокойном море, а также о даровании любви. Николай Чудотворец, или, иначе, Николай Угодник, стал прообразом Деда Мороза и Санта Клауса. Он считается покровителем детей, добра, удачи и счастья. Один из самых почитаемых в России святых.

Чего ждать от четвёртых лунных суток 22 мая 2023 года?

Что сулят четвертые лунные сутки 22 мая 2023 года? Фото © Shutterstock

В пять утра понедельника 22 мая начинаются четвёртые лунные сутки. Что же это за день и чего от него ждать? Это время получения информации, когда появляется возможность познать истину о себе и своём положении. Вам придётся столкнуться с неприятной, а возможно, наоборот, радостной правдой. Поэтому день одновременно и позитивный, и отрицательный. Это зависит от натуры человека. Ещё это время выбора, когда придётся определиться, какую сторону вы выберете — добра или зла. Сегодня надо продолжать движение вперёд, начатое накануне. Это время анализа, когда можно исправить сделанные ошибки, разобраться с мучившими вас делами, переосмыслить свою цель. Понедельник 22 мая — спокойный и уравновешенный период, когда что-то изменить не получится. Ночью могут сниться вещие сны, которые помогут ответить на важные вопросы, подсказать, как стоит поступить. Нужно обратить внимание на слова, которые вы говорили в сновидении или кто-то говорил вам.

Четвертые лунные сутки 22 мая 2023 года: что можно делать?

Что можно делать в четвёртые лунные сутки 22 мая 2023 года? Фото © Freepik / freepic-diller

Как прожить 22 мая правильно и не навлечь беду? Рассказываем, чем можно и даже нужно заниматься в этот день: Верующим стоит посетить храм, помолиться святому и подать милостыню.

В этот день можно делать уборку дома, заниматься стиркой или ремонтом.

Разрешено посещать кладбище.

22 мая — благополучный день для бракосочетания и планирования свадьбы. Жизнь супругов будет дружной.

Желательно посетить баню. Это поможет смыть не только телесную грязь, но и душевную.

Четвёртые лунные сутки 22 мая 2023 года: чего делать нельзя?

Чего нельзя делать в четвёртые лунные сутки 22 мая 2023 года? Фото © Shutterstock

А вот запретов в этот день куда больше. Рассказываем, что нельзя делать 22 мая, чтобы не навлечь на себя беду: Согласно народным приметам, поднимать упавший на пол нож запрещено, это может привести к ссоре. Поэтому лучше брать его через материю, например полотенце. Не стоит трогать и другие острые вещи — топоры, иглы и прочее.

Соответственно, нельзя подстригаться, делать маникюр, шить.

Запрещается купаться в реках, озёрах и других открытых водоёмах. Считается, что русалки могут утащить на дно.

Отказать в помощи или милостыне в этот день нельзя. Такой поступок может привести к тому, что вы и сами начнёте нуждаться.

Запрещается убивать пауков. Это привлечёт серьёзные болезни и семейные неурядицы.

В понедельник, 22 мая, также нельзя гадать. Любые магические ритуалы в День Николая Угодника строго запрещены.

Но на этом не всё. Вот ещё несколько жёстких запретов на понедельник, 22 мая, которых нельзя ослушаться, если не хотите всю неделю провести в бедах и неудачах: Дети не должны брать угощение от незнакомцев. Согласно поверью, это сделает их капризными.

Плотными шторами окна лучше не занавешивать: если солнечный свет не сможет проникнуть в дом, то с ним не пройдут добро, любовь и счастье, которыми одаривает 22 мая Николай Угодник.

Не стоит также страдать, грустить, мыслить в негативном ключе, вспоминать плохое. А то подобное настроение будет сопровождать вас ещё долго.

В понедельник, 22 мая, запрещено ссориться, ревновать, применять силу, выяснять отношения — это к проблемам и жизненным неурядицам.

Нельзя также сквернословить и упоминать нечистую силу.

Ни в коем случае не стоит обижать детей, бездомных, слабых и животных. Обидчик пострадает сам, а друзья от него отвернутся.

Нельзя тяжело работать, иначе всё лето пройдёт в бесполезном труде.