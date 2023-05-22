RTL: Бундесвер выставил на аукцион лишние 3,3 тонны туалетной бумаги

Вооружённые силы (ВС) Германии выставили на онлайн-аукцион более трёх тонн туалетной бумаги. Всё потому, что рулоны перестали подходить к новым дозаторам, сообщает RTL.

"Двенадцать поддонов, 360 картонных коробок, транспортный вес — 3,3 тонны. Это основные данные товара, который Бундесвер выставил на продажу в Сети через компанию по утилизации отходов Vebeg des Bundes", — отмечает телеканал.

Как оказалось, в конце 2020 года Бундесвер решил заменить поставщика диспенсеров для туалетной бумаги. После их установки выяснилось, что закупленные ранее рулоны не подходят к новым дозаторам. В итоге "некондицию" было решено выставить на торги.

Заинтересованные стороны могут забрать туалетную бумагу в казармах, расположенных в городе Везеле, до 31 мая, указали в Бундесвере. Покупателям настоятельно рекомендуют осматривать товар перед приобретением. Также в продаже немецкого военного ведомства есть картриджи для принтера, письменные столы и ноутбуки.