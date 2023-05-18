На аукционе в Нью-Йорке продали тысячелетнюю Библию
На аукционе в Нью-Йорке за $38,1 млн продали Библию, которой более тысячи лет
В Нью-Йорке с молотка ушла Библия, которой около 1100 лет. Она стала самой дорогой рукописью из числа когда-либо проданных на аукционе, сообщает Sotheby's в "Твиттере".
"Сегодня на историческом отдельном аукционе была продана самая старая и самая полная Библия на иврите за 38,1 миллиона долларов", — написал аукционный дом.
Проданная на аукционе Библия, которой 1100 лет. Фото © Twitter / Sotheby's
Владельцем уникального издания стала американская некоммерческая организация. Она пообещала передать Библию в Музей еврейского народа ANU в Тель-Авиве.
Ранее Лайф писал, что спустя 200 лет найдено два написанных Рембрандтом портрета, о которых никто не знал. Их обнаружили в частной художественной коллекции эксперты аукционного дома Christie’s во время обычной оценки картин.
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