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18 мая, 04:07

На аукционе в Нью-Йорке продали тысячелетнюю Библию

На аукционе в Нью-Йорке за $38,1 млн продали Библию, которой более тысячи лет

В Нью-Йорке с молотка ушла Библия, которой около 1100 лет. Она стала самой дорогой рукописью из числа когда-либо проданных на аукционе, сообщает Sotheby's в "Твиттере".

"Сегодня на историческом отдельном аукционе была продана самая старая и самая полная Библия на иврите за 38,1 миллиона долларов", — написал аукционный дом.

Проданная на аукционе Библия, которой 1100 лет. Фото © Twitter / Sotheby's

Проданная на аукционе Библия, которой 1100 лет. Фото © Twitter / Sotheby's

Владельцем уникального издания стала американская некоммерческая организация. Она пообещала передать Библию в Музей еврейского народа ANU в Тель-Авиве.

Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали на аукционе почти за 1,5 млн рублей

Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали на аукционе почти за 1,5 млн рублей

Ранее Лайф писал, что спустя 200 лет найдено два написанных Рембрандтом портрета, о которых никто не знал. Их обнаружили в частной художественной коллекции эксперты аукционного дома Christie’s во время обычной оценки картин.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
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