На аукционе в Нью-Йорке продали тысячелетнюю Библию

В Нью-Йорке с молотка ушла Библия, которой около 1100 лет. Она стала самой дорогой рукописью из числа когда-либо проданных на аукционе, сообщает Sotheby's в "Твиттере".

"Сегодня на историческом отдельном аукционе была продана самая старая и самая полная Библия на иврите за 38,1 миллиона долларов", — написал аукционный дом.

Проданная на аукционе Библия, которой 1100 лет. Фото © Twitter / Sotheby's

Владельцем уникального издания стала американская некоммерческая организация. Она пообещала передать Библию в Музей еврейского народа ANU в Тель-Авиве.