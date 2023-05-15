Спустя 200 лет найдено два написанных Рембрандтом портрета, о которых никто не знал

Два написанных Рембрандтом портрета, неизвестных до этого, обнаружили спустя 200 лет в частной художественной коллекции. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, произведения искусства нашли эксперты аукционного дома Christie’s во время обычной оценки картин. Как рассказал представитель организации Генри Петтифер, шедевры Рембрандта никогда раньше не изучались, а их названия не упоминались в литературе о великом художнике.

Эксперты Рейксмузеума в Амстердаме уже провели материально-техническое и художественно-историческое исследование и подтвердили авторство Рембрандта. В итоге аукционный дом признал портреты подлинными, они оцениваются в 5–8 миллионов евро. Речь идёт о картинах, на которых, как предполагается, изображена знакомая художнику семейная пара — Ян Виллемс ван дер Плуйм и Яапген Карелс.