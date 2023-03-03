В Лондоне картину Кандинского продали за рекордную цену

В Лондоне с молотка ушла картина русского авангардиста Василия Кандинского "Церковь в Мурнау II". Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's. Работу продали за £37,2 млн (это $44,4 млн или ₽3,3 млрд).

Эту работу Кандинский написал в 1910 году, когда он жил в Баварии со своей спутницей Габриеле Мюнтер в их летнем доме. На подрамнике картины можно найти оставленные ею пометки. Устроители аукциона подчеркнули, что именно 1910 год стал для Кандинского поворотным для его "эпохального прорыва" в абстрактное искусство.

"Этот прорыв очевиден в "Церкви в Мурнау II", хотя выбранный подход к изображению привычного пейзажа Мурнау и его окрестностей также позволяет нам ближе познакомиться с развитием творчества Кандинского в эти годы, показывая период постоянных экспериментов, в ходе которого художник переключается между фигурацией и абстракцией", — пояснили в Sotheby's.

До этого рекорд по стоимости работы художника был у "Картины с белыми линиями", выполненной маслом в 1913 году. Она была продана шесть лет назад за $39,4 млн на торгах в том же Sotheby's. Что касается "Церкви в Мурнау II", в 1924 году её купил берлинский коллекционер Зигберт Штерн, а в 1938-м его вдова Йохана-Маргарете вывезла работу в Нидерланды.