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22 февраля, 12:24

150-летнюю картину Маковского после реставрации вернули в зал Михайловского дворца Петербурга

<p>Константин Маковский. "Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге" Обложка © <a href="https://rusmuseum.ru/mikhailovsky-palace/exhibitions/restavratsiya-kartiny-i-istoricheskoy-ramy-konstantin-makovskiy-narodnoe-gulyane-vo-vremya-maslenits/#rmPhoto%5Bgallery22376%5D/0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rusmuseum.ru</a></p>

Константин Маковский. "Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге" Обложка © rusmuseum.ru

В залы Михайловского дворца после четырёх месяцев реставрации вернулась картина художника Константина Маковского "Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

За время работы реставраторы избавили 150-летную картину от пожелтевших слоёв лака и трещин, а также устранили 30-сантиметровый прорыв, укрепили полотно и выполнили новую тонировку по грунту. При этом удалось сохранить авторскую палитру.

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"Отреставрировали также оригинальную раму, которая более 10 лет ожидала своего часа в фондах музея. Все эти годы картина экспонировалась в другом багете. Вот для этого трудились реставраторы Русского музея, у которых поистине золотые руки", — отметила и.о. генерального директора Русского музея Анна Цветкова.

По её словам, символично то, что картина вернулась именно во время Масленицы, когда можно видеть Петербург, "который гуляет на морозе в отблесках зимнего солнца".

Ранее Лайф рассказывал о юной художнице, которая подарила "живые" картины детской больнице в Петербурге. Девушка неделю лечилась там в отделении челюстно-лицевой хирургии и подумала, что картины могли бы помочь отвлечься другим пациентам.

Никита Никонов
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