150-летнюю картину Маковского после реставрации вернули в зал Михайловского дворца Петербурга

В залы Михайловского дворца после четырёх месяцев реставрации вернулась картина художника Константина Маковского "Народное гулянье во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

За время работы реставраторы избавили 150-летную картину от пожелтевших слоёв лака и трещин, а также устранили 30-сантиметровый прорыв, укрепили полотно и выполнили новую тонировку по грунту. При этом удалось сохранить авторскую палитру.

"Отреставрировали также оригинальную раму, которая более 10 лет ожидала своего часа в фондах музея. Все эти годы картина экспонировалась в другом багете. Вот для этого трудились реставраторы Русского музея, у которых поистине золотые руки", — отметила и.о. генерального директора Русского музея Анна Цветкова.

По её словам, символично то, что картина вернулась именно во время Масленицы, когда можно видеть Петербург, "который гуляет на морозе в отблесках зимнего солнца".