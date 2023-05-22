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22 мая, 08:05

10 очаровательных фото совят, от вида которых хочется завести себе такого же

Кажется, питомцы-совята полагаются только волшебникам, которые отправляются в Хогвардс. А жаль, ведь эти пернатые такие очаровательные! Не верите? Собрали 10 фотодоказательств.

"Совёнок после душа", — orchid_breeder.

Фото © Reddit / orchid_breeder

Фото © Reddit / orchid_breeder

"Итак, к моим родителям случайно залетела сова!"Ojierda.

Фото © Reddit / Ojierda

Фото © Reddit / Ojierda

"В совином кафе в Токио снял зевающую совушку!"kcoolin.

Фото © Reddit / kcoolin

Фото © Reddit / kcoolin

"Сова нашла идеальное место для отдыха", — thecrooningflorist.

Фото © Reddit / thecrooningflorist

Фото © Reddit / thecrooningflorist

"Если вы вдруг не знали, совы умеют сидеть!" rocz24.

Фото © Reddit / rocz24

Фото © Reddit / rocz24

"Молодые снежные совы часто спят лицом вниз, так как их головы слишком тяжелые, чтобы спать сидя", ExistentialYurt.

Фото © Reddit / ExistentialYurt

Фото © Reddit / ExistentialYurt

"Совушка так прячется за своего хозяина каждый раз, когда приходят гости", — irwinwck.

Фото © Reddit / irwinwck

Фото © Reddit / irwinwck

"Если вам вдруг было интересно, как взвешивают сов", — birdnerd111.

Фото © Reddit / birdnerd111

Фото © Reddit / birdnerd111

"Сегодня утром нашёл сову на своём заднем дворе! Не волнуйтесь, я отвез её в центр спасения диких животных", — isabellalopez.

Фото © Reddit / isabellalopez

Фото © Reddit / isabellalopez

"Понятия не имел, что у них такие длинные ноги", — GallowBoob.

Фото © Reddit / GallowBoob

Фото © Reddit / GallowBoob

10 очаровательных фото питомцев с любимыми игрушками, доказывающих, что животные — тоже дети

10 очаровательных фото питомцев с любимыми игрушками, доказывающих, что животные — тоже дети

Обложка ©

Reddit / GallowBoob

Сергей Трофимов
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