10 очаровательных фото совят, от вида которых хочется завести себе такого же
Кажется, питомцы-совята полагаются только волшебникам, которые отправляются в Хогвардс. А жаль, ведь эти пернатые такие очаровательные! Не верите? Собрали 10 фотодоказательств.
"Совёнок после душа", — orchid_breeder.
Фото © Reddit / orchid_breeder
"Итак, к моим родителям случайно залетела сова!" — Ojierda.
Фото © Reddit / Ojierda
"В совином кафе в Токио снял зевающую совушку!" — kcoolin.
Фото © Reddit / kcoolin
"Сова нашла идеальное место для отдыха", — thecrooningflorist.
Фото © Reddit / thecrooningflorist
"Если вы вдруг не знали, совы умеют сидеть!" — rocz24.
Фото © Reddit / rocz24
"Молодые снежные совы часто спят лицом вниз, так как их головы слишком тяжелые, чтобы спать сидя", — ExistentialYurt.
Фото © Reddit / ExistentialYurt
"Совушка так прячется за своего хозяина каждый раз, когда приходят гости", — irwinwck.
Фото © Reddit / irwinwck
"Если вам вдруг было интересно, как взвешивают сов", — birdnerd111.
Фото © Reddit / birdnerd111
"Сегодня утром нашёл сову на своём заднем дворе! Не волнуйтесь, я отвез её в центр спасения диких животных", — isabellalopez.
Фото © Reddit / isabellalopez
"Понятия не имел, что у них такие длинные ноги", — GallowBoob.
Фото © Reddit / GallowBoob
Reddit / GallowBoob